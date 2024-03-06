أعلنت إسرائيل الأربعاء، التصديق على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، متجاهلة بذلك التحذيرات الدولية.

وقالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلي أوريت ستروك في منشور على منصة إكس: "قرابة 3500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، لقد وعدنا، ونحن نوفي".

وأضافت ستروك: "سنبني وطننا لأن لدينا هذه الأرض (...)، ستبنى بلادنا رغم كل دمارنا، سنبني وطننا بقوة إرادتنا".

كما أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عبر منشور على منصة إكس قرار بناء 3500 وحدة استيطانية.

وقال: "مستمرون في بناء الوطن. 18515 ترخيص بناء خلال عام في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، علما أن الحكومة الحالية شُكّلت قبل 15 شهراً.

وأضاف: "إلى جانب تراخيص البناء، نستثمر استثماراً ضخماً في تطوير البنية التحتية للنقل والتوظيف ونوعية الحياة".

وتابع: "الأعداء يحاولون إيذاءنا وإضعافنا، لكننا سنواصل البناء في هذا البلد".

وكانت القناة "13" الإسرائيلية أشارت إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء صدّق على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن القرار يشمل إقامة الوحدات الاستيطانية في مستوطنات "معاليه أدوميم" و"كيدار"، شرق القدس، و"إفرات" جنوب القدس.

كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعديد من الدول الغربية دعت إسرائيل في الأشهر الأخيرة إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين بالضفة الغربية.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه، بلا جدوى، محذّرة من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين.