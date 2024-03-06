ستعلق السفيرة السابقة في الأمم المتّحدة نيكي هايلي حملتها في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ليصبح دونالد ترمب مرشحاً للحزب في الانتخابات الرئاسية 2024 المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حسب مصادر لوكالة أسوشيتد برس.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، الأربعاء، أن المرشحة ستعلن اليوم تعليق حملتها الانتخابية في السباق الرئاسي للحزب الجمهوري، فيما قالت مصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن هايلي ستعلن انسحابها خلال كلمة لها في مدينة تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية.

وأوضحت المصادر أن هايلي ستدعو ترمب إلى كسب دعم الناخبين الذين دعموها في تصويت "الثلاثاء الكبير".

وفاز ترمب (77 عاماً)، حسب أحدث النتائج التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية، في 12 ولاية من أصل 16، أمام منافسته هايلي، في إطار ما يسمى "الثلاثاء الكبير" تمهيداً للانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر المقبل.

كما فاز المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي جو بايدن (81 عاماً) في كل الولايات، ولم يخسر سوى في مقاطعة ساموا أمام منافسه رجل الأعمال جيسون بالمر، ما يجعله المنافس الرئيسي أمام ترمب الذي يحاول العودة إلى رئاسة البلاد في الانتخابات المقبلة.