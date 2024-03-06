استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، تصديق سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ودعت إلى فرض "عقوبات دولية رادعة على كامل منظومة الاستيطان".

وذكرت الخارجية في بيان: "ندين بأشد العبارات تصديق ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى، التابع للإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع عدد من المستوطنات المحيطة بالقدس، وخاصة مستوطنة معالي أدوميم".

وأكدت الوزارة أن "الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وغير قانوني وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنه أوسع دعوة إسرائيلية لاستمرار الصراع ودوامة الحروب والعنف، وهو التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة والعالم".

وشدّد البيان على "مخاطر الاستيطان على أي فرصة لتطبيق مبدأ خيار حل الدولتين وحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق السلام".

وطالبت الخارجية الفلسطينية بـ"فرض عقوبات دولية رادعة على كامل منظومة الاستيطان وفرض عقوبات على (وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش و(وزير الأمن القومي ) إيتمار بن غفير وجميع الجهات التي تقف خلف الاستيطان وتعميقه وتمويله وشرعنته".

وفي وقت سابق الأربعاء، نشرت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، على منصة إكس: "قرابة 3500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، لقد وعدنا ونحن نفي".

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية عديدة، في الأشهر الأخيرة، إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.

ويأتي الكشف عن الوحدات الاستيطانية الجديدة في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حرب مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بموازاة تصعيد خطير في الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ ذلك اليوم، قتلت إسرائيل في الضفة 423 فلسطينياً، وأصابت نحو 4 آلاف و650، واعتقلت نحو 7450 آخرين، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية.

أما في غزة، فخلَّفت الحرب عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، وفقاً لبيانات فلسطينية وأممية.