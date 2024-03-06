سياسة
4 دقيقة قراءة
تحقيق رسمي يحمّل نتنياهو مسؤولية تدافع أودى بحياة 45 إسرائيلياً
حمّلت لجنة تحقيق رسمية إسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع آخرين مسؤولية شخصية عن مصرع 45 مدنياً إسرائيلياً في حادث تدافع بجبل ميرون عام 2021، بينما دعا زعيم المعارضة يائير لابيد لاستقالة نتنياهو "منعاً لكوارث مقبلة".
تحقيق رسمي يحمّل نتنياهو مسؤولية تدافع أودى بحياة 45 إسرائيلياً
تحقيق رسمي يحمل نتنياهو مسؤولية مصرع 45 مدنياً في حادث تدافع بجبل ميرون / صورة: Reuters
6 مارس 2024

انتهى تحقيق لجنة رسمية إسرائيلية، الأربعاء، إلى تحميل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و3 مسؤولين آخرين مسؤولية شخصية عن مصرع 45 شخصاً في حادث تدافع مدنيين إسرائيليين بجبل ميرون شمالي البلاد عام 2021.

ونُشرت ظهر الأربعاء استنتاجات لجنة التحقيق الرسمية حول حادث التدافع في جبل ميرون، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، وحمّلت نتنياهو المسؤولية الشخصية عن الحادث، لكن من دون توصية عملياتية بشأنه.

بينما أوصت بألا يتولى وزير الأمن الداخلي آنذاك أمير أوحانا هذا المنصب في المستقبل، كما أوصت بألا يتولى وزير الأديان وقت الحادث يعكوف أفيتان أي منصب وزاري.

وأوصت اللجنة كذلك بتحديد موعد لإنهاء مهام منصب المفتش العام للشرطة يعكوف شابتاي.

وتوصلت لجنة التحقيق في تقريرها إلى أن "نتنياهو يتحمل مسؤولية شخصية في هذه المأساة، لأنه كان يعلم عن وجود عيوب في المكان، أو كان ينبغي أن يعلم أن الموقع جرت صيانته بشكل سيئ لسنوات، ويمكن أن يشكل خطراً على حياة عديد من المشاركين" في الاحتفال الديني.

وأشارت إلى أن نتنياهو "لم يتصرف كرئيس للوزراء كما هو متوقع، لتصحيح هذا الوضع"، بحسب ما نشرته هيئة البث.

كما أوصت اللجنة بدراسة إمكانية الشروع في تحقيق جنائي ضد 4 أشخاص، هم: مسؤول في شرطة لواء الشمال عن إصدار تراخيص، ومهندس الأمان، ومديرا الأمن في الموقع.

من جهته، أعلن المفوض العام للشرطة شبتاي، أنه يقبل المسؤولية عن الفاجعة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "المفوض العام شبتاي، كما فعل دائماً في جميع أدواره، يتحمل المسؤولية الكاملة".

وأضافت: "طلب المفوض العام الاستقالة بداية العام، لكنه استجاب لطلب الحكومة بالبقاء في ظل ظروف الحرب، وسيتنحى بعد 40 عاماً من الخدمة، بمجرد أن تقرر الحكومة ذلك".

المعارضة تحذّر من كوارث مقبلة

وتعليقاً على نتائج التحقيق، كتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في منشور على منصة إكس، الأربعاء: "نتنياهو غير مؤهل، كان عليه أن يستقيل في اليوم التالي للكارثة، وهذا ما سيفعله أي رئيس وزراء في دولة أخرى".

وقال لابيد: "الآن يأتي هذا التقرير ويقول كل شيء احتراماً لضحايا جبل ميرون، ولمنع الكارثة القادمة، يجب عليه (نتنياهو) العودة إلى المنزل (الاستقالة)".

وتابع: "لو كان نتنياهو مواطناً عادياً لكان سيحاكم اليوم بتهمة التسبب في الوفاة بالإهمال ولدخل السجن، وكانت أعذاره وتفسيراته في اللجنة مظهراً مثيراً للشفقة، للجبن والتهرب من المسؤولية".

وفي 30 أبريل/نيسان 2021، وبمناسبة الزيارة السنوية لقبر حاخام يُدعى شمعون باريوحاي يعود للقرن الثاني الميلادي، احتشد عشرات آلاف اليهود الأرثوذكس في موقع في جبل ميرون، شمالي إسرائيل قرب الحدود مع لبنان.

ووقع التدافع في أثناء احتفال يُفصل خلاله بين الجنسين، في قسم الرجال، عندما كان المشاركون ينتقلون من مكان إلى مكان عبر ممر ضيّق، ما لبث أن تحوّل إلى نقطة اختناق مميتة أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us