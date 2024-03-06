أفادت وكالة "أمبري" وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانيتان الأربعاء بأن سفينة شحن ترفع علم بربادوس ومملوكة من شركة أمريكية أصيبت في هجوم على بُعد 57 ميلاً بحرياً إلى جنوب غربي عدن في اليمن.

وأشارت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إلى أن "التقارير أكدت إصابة السفينة وتعرّضها لأضرار"، مضيفة أن عمليات الإنقاذ "تجري حالياً مع وجود أفراد من الطاقم في قوارب نجاة".

وقال مالك السفينة المستهدفة لرويترز: "فقدنا الاتصال بـ23 من أفراد طاقم السفينة وحراسها".

وأبلغت وكالة هيئة عمليات التجارة البحرية، التابعة للبحرية البريطانية، عن "هجوم" إلى جنوب غربي عدن. وأشارت في وقت لاحق إلى أن السفينة "أُصيبت وتعرضت لأضرار".

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق الأربعاء عن تصاعد أعمدة دخان ودوي انفجار على بعد 54 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة عدن اليمنية.

وذكرت الهيئة في بيان على منصة إكس: "تلقينا تقريراً عن حادثة على بعد 54 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة عدن اليمنية".

وأضافت أن السفن المبحرة في المنطقة أبلغتها عن "دوي انفجار وتصاعد أعمدة دخان".

وقالت شركة "أمبري" إن سفينة أبلغت عن وقوع انفجار بالقرب من سفينة شحن مملوكة لجهة أمريكية وترفع علم بربادوس قبالة ميناء عدن في جنوبي اليمن.

وذكرت أمبري أن جهة تقول إنها "البحرية اليمنية"، في إشارة إلى جماعة الحوثي، خاطبت السفينة التي كانت على بعد نحو 57 ميلاً بحرياً جنوب غربي عدن، وأمرتها بتغيير مسارها.

والاثنين، أعلنت البحرية البريطانية في بيان، نشوب حريق في سفينة تعرضت لهجوم قبالة سواحل عدن جنوبي اليمن، من دون تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، دأبت جماعة "الحوثي" اليمنية على استهداف سفن شحن تابعة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف "حارس الازدهار" بقيادة الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.