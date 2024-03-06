أعلنت وزارة الدفاع في تشيلي، الثلاثاء، استبعاد كل الشركات الإسرائيلية من المعرض الدولي للطيران والفضاء (FIDAE) أكبر معرض للطيران في أمريكا اللاتينية، ستستضيفه العاصمة سانتياغو في أبريل/ نيسان المقبل.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع التشيلية أن القرار صدر من الحكومة بعدم مشاركة شركات إسرائيلية في المعرض المقرر إقامته في الفترة من 9 حتى 14 أبريل/نيسان 2024.

ولم يذكر البيان أسباب القرار، لكن في أول نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلنت وزارة الخارجية التشيلية أنها استدعت سفيرها لدى تل أبيب خورخي كارفاخال احتجاجاً على "الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني في قطاع غزة".

في المقابل، قال سفير إسرائيل لدى تشيلي جيل أرتزيلي إن الحكومة لم تتصل به لإبلاغه بالأنباء المتعلقة بالمعرض الدولي للطيران والفضاء. وأضاف: "لا يمكننا أن نقول إننا فوجئنا بالنظر إلى عقيدة الحكومة (التشيلية) تجاه إسرائيل".

وأدانت سانتياغو بقوة وتراقب بقلق بالغ العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكّدة كذلك إدانتها إجراءات "العقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة".

وتعد تشيلي موطناً لأكبر جالية فلسطينية خارج العالم العربي، وأدانت عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما تدافع عن حلّ الدولتين وتدعو إلى وقف الحرب.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، انضمت تشيلي والمكسيك إلى الدعوات التي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب" محتملة في قطاع غزة.

كما أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بترو في منشور على منصّة إكس في نوفمبر الماضي، استدعاء سفيرة بلاده لدى إسرائيل مارغاريتا مانخاريز. وشدد بترو على أنه "إذا لم توقف إسرائيل المجزرة بحقّ الشعب الفلسطيني، فلا يمكننا البقاء دبلوماسياً في الدولة العبرية".

وكانت بوليفيا أعلنت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي مشترك للمتحدثة باسم الرئاسة البوليفية ماريا نيلا برادا ونائب وزير الخارجية فريدي ماماني.