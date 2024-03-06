خسر الجنيه المصري ثلث قيمته في مقابل الدولار، الأربعاء، بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لتسجل معدلات قياسية للإيداع والإقراض.

وتزامناً مع ذلك، وقعت الحكومة المصرية اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي الذي وافق بموجبه على زيادة قرضه الممنوح للقاهرة من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية.

وبنهاية تعاملات الأربعاء في المصارف، أقفل سعر الدولار على 49,5 جنيه مصري، مقابل 30,8 جنيه حتى صباح الأربعاء.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع ست نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع (27,25%) والإقراض (28,25%).

و أكد المركزي المصري، في بيان الأربعاء، "السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق"، مشيراً إلى أهمية "توحيد سعر الصرف.. في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".

وأفاد البنك في بيانه بأن "الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي".

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، بحضور ممثلين عن صندوق النقد، أن حكومته "وقّعت اتفاقاً" مع صندوق النقد الدولي يقضي برفع قيمة قرضه لمصر من ثلاثة مليارات إلى ثمانية مليارات دولار.

واعتمدت مصر لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو على ودائع الحلفاء الخليجيين.

وكان آخر هذه القروض في عام 2022 حين وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً وصُرفت الدفعة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار.

وتمر مصر بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسياً مدفوعاً بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

كذلك، زادت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار.

مشكلة الدولار

وفي الشهر الماضي، خاطب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين بمناسبة عيد الشرطة، وقال "دائماً كان الدولار يمثّل مشكلة في مصر".

وأضاف: "إذا لم تصبح الموارد بالدولار أكبر أو تساوي الإنفاق بالدولار.. فستكون هذه المشكلة دائماً".

وأرجع السيسي الأزمة إلى أن الحكومة "تشتري خدمات بالدولار وتبيعها للمواطن بالجنيه"، مشيراً إلى أن الدولة تتكلّف ثلاثة مليارات دولار شهرياً لتدبير السلع الأساسية والوقود والغاز الطبيعي.