قُتل مدني وأصيب 7 بجروح في منطقة إعزاز بمحافظة حلب شمال سوريا جراء هجوم صاروخي نفذه تنظيم PKK\YPG الإرهابي، الذي اختطف كذلك طفلاً يبلغ 16 عاماً لتجنيده ضمن صفوفه.

وفي التفاصيل، شن إرهابيو تنظيم PKK\YPG الإرهابي هجوماً صاروخياً على قريتي تل ماليد وسيد علي جنوب إعزاز التي جرى تطهيرها من الإرهاب بعملية "درع الفرات".

وجاء الهجوم من منطقة تل رفعت التي يواصل التنظيم الإرهابي احتلالها، وكان من المفترض إخلاؤها من الإرهابيين بموجب اتفاق جرى التوصل إليه بين تركيا وروسيا في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ووفقاً لمعلومات أولية، أسفر الهجوم عن مقتل مدني واحد وإصابة 7 مدنيين بجروح.

ودأبت عناصر تنظيم PKK\YPG الإرهابي على تنفيذ أعمال إرهابية متكررة انطلاقاً من مدينتي تل رفعت ومنبج المحتلتين على مدن الباب وإعزاز وجرابلس وعفرين.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم "رابطة المستقلين الكرد السوريين" ريدور الأحمد، إن التنظيم الإرهابي اختطف طفلاً يبلغ 16 عاماً من مدينة المالكية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا لتجنيده ضمن صفوفه.

وأشار الأحمد إلى أن التنظيم الإرهابي يمنع التواصل مع أسر الأطفال الذين يختطفهم.

وينقل تنظيم PKK\YPG الإرهابي، الأطفال والشبان الذين يخطفهم أو يحتجزهم إلى معسكراته التدريبية لتعليمهم استخدام الأسلحة.

وكان التنظيم الإرهابي قد اختطف 3 أطفال في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، من منطقة عين العرب بمحافظة حلب لتجنيدهم ضمن صفوفه.

وأعلنت الأمم المتحدة في تقريرها السنوي عن "الأطفال بمناطق النزاعات المسلحة" للفترة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2022، أن تنظيم PKK الإرهابي وذراعيه في سوريا جندوا أكثر من 1200 طفل عام 2022.