أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 8565 شخصاً لقوا حتفهم على طرق الهجرة حول العالم في عام 2023، ممّا يجعله العام الأكثر دموية خلال عقد.

وأفادت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان بأنّ "عدد القتلى في العام 2023 يمثّل زيادة مأساوية بنسبة 20% مقارنة بالعام 2022، ممّا يؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح".

ويتجاوز إجمالي عدد القتلى في العام الماضي، الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2016، عندما قُتل 8084 مهاجراً.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أنّ طرق الهجرة الآمنة والقانونية لا تزال قليلة، ممّا يدفع مئات الآلاف من الاشخاص كلّ عام إلى خوض هذه التجربة في ظروف خطيرة.

ولا يزال عبور البحر الأبيض المتوسط الطريق الأكثر دموية للمهاجرين، إذ جرى تسجيل ما لا يقل عن 3129 حالة وفاة واختفاء في العام الماضي.

وسُجّل ما يزيد قليلاً عن نصف الوفيات في العام الماضي بسبب الغرق، و9% بسبب حوادث السيارات، و7% بسبب العنف.

ونقل البيان عن نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أوغوتشي دانيلز قوله "بينما نحتفل بمرور 10 سنوات على مشروع المهاجرين المفقودين، نتذكر في البداية كل تلك الأرواح التي فقدت".

وقال إنّ "كل واحدة منها تمثل مأساة إنسانية رهيبة تؤثر على العائلات والمجتمعات لسنوات".

"نقل طالبي اللجوء"

وفي السياق، دعا محافظو حزب الشعب الأوروبي القوة السياسية الأولى في البرلمان الأوروبي، في بيان الأربعاء، إلى نقل طالبي اللجوء إلى دول أخرى في مواجهة ضغوط الهجرة.

ويشكل اقتراح النواب في اليوم الأول من مؤتمرهم في العاصمة الرومانية بوخارست تحولاً واضحاً في سياسة الهجرة الأوروبية المطبقة في عهد رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، المرشحة لولاية جديدة.

وكتب حزب الشعب الأوروبي في البيان "ندعو إلى تغيير أساسي لحق اللجوء الأوروبي (...) نريد تبني مفهوم دولة ثالثة آمنة".

وأضاف: "يمكن نقل أي طالب لجوء في الاتحاد الأوروبي" إلى إحدى هذه الدول و"تنفيذ إجراءات اللجوء هناك". وأوضحوا أنه "في حالة الرد الإيجابي، فإن الدولة الثالثة المعنية ستمنح الحماية على الفور" بموجب "اتفاق تعاقدي شامل" مبرم مسبقاً.

ويتبنى حزب الشعب الأوروبي بذلك نقطة من برنامج الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني الذي تنتمي إليه فون دير لايين.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل عدد الوافدين إلى الاتحاد، حسب ما أوضح ينس سبان القيادي في هذا التكتل في منتصف ديسمبر/كانون الأول في مقابلة مع صحف محلية.

وتتطابق هذه الفكرة مع خطة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين إلى رواندا، والتي انتقدتها المفوضية الأوروبية.

واعتبرت مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون في 2022 أن هذه الطريقة في "الاستعانة بمصادر خارجية لإجراءات اللجوء (ليست) سياسة هجرة إنسانية وكريمة".