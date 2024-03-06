أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تعمل على فتح ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك على لسان مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إذ قال إن واشنطن تحاول اكتشاف طرق جديدة لإيصال المساعدات إلى غزة، بما في ذلك البحر.

وأضاف: "نحن ندرس الخيارات العسكرية والتجارية لنقل المساعدات عن طريق البحر"، لافتاً إلى إمكانية استخدام قبرص جزءاً من ممر بحري إلى غزة.

بدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، رات رايدر، إن واشنطن تنسق مع شركائها بمراجعة بعض الخيارات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الممر البحري والخيارات التجارية المحتملة.

لكن رايدر أكد أن بلاده لا تخطط لإرسال قوات إلى قطاع غزة لدعم مهام المساعدات الإنسانية.

في السياق نفسه، أعلن متحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، أنها ستسافر إلى جزيرة قبرص في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على فتح ممر إغاثة محتمل عبر الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط لدعم سكان غزة.

وقال المتحدث في إفادة صحفية "تتركز جهودنا على التأكد من قدرتنا على تقديم المساعدة للفلسطينيين.. نتمنى جميعاً أن يُفتح هذا (الممر) قريباً جداً".

وتقع جزيرة قبرص على بعد نحو 370 كيلومتراً شمال غرب غزة، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة. وتشن حملة منذ عدة أشهر لإنشاء طريق بحري مستدام في اتجاه واحد يحمل المساعدات إلى القطاع مباشرة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".