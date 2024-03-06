سياسة
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وسط التضييقات الغربية.. قطر والعراق يتعهدان بـ50 مليون دولار لأونروا
تعهدت قطر بتقديم 25 مليون دولار لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، كما أكد مسؤولون عراقيون تعهد حكومتهم بتقديم 25 مليون دولار للوكالة الدولية لتجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وسط التضييقات الغربية.. قطر والعراق يتعهدان بـ50 مليون دولار لأونروا
قطر والعراق يتعهدان بـ50 مليون دولار لأونروا / صورة: AA
6 مارس 2024

أعلنت قطر تعهدها بتقديم 25 مليون دولار لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان ألقته مندوبة قطر علياء أحمد آل ثاني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، حول التحديات التي تواجه الأونروا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، الأربعاء.

وذكرت آل ثاني إن بلادها تدين "حملة الاستهداف الممنهجة الهادفة إلى تفكيك الأونروا، وتعرب عن أسفها حيال تعليق بعض الدول المانحة تمويلها المخصص للوكالة التي لا يوجد بديل لها، ويعتمد عليها خمسة ملايين فلسطيني، وخاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية الراهنة في غزة".

وأكدت "تقديم دعم إضافي من دولة قطر للأونروا بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي، للمساعدة في تلبية الاحتياجات الطارئة التي تواجهها الأونروا حالياً، انطلاقاً من مواقف قطر الثابتة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة"، بحسب المصدر ذاته.

وفي السياق، ذكر مسؤولون حكوميون، اليوم الأربعاء، أن العراق تعهد بتقديم 25 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). ولم يحددوا موعداً لتقديم هذا المبلغ.

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها للأونروا، بناءً على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم حركة "حماس" على قواعد عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتا غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية ودمار هائل بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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