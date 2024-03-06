حضرت السيدة أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، الأربعاء، قمة "عمل المرأة في الزراعة" التي نظمتها مؤسسة دعم التنمية الزراعية والريفية (TKDK)، التابعة لوزارة الزراعة والغابات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحل بعد غد 8 مارس/آذار الجاري.

وخلال كلمتها في القمة، دعت عقيلة الرئيس التركي إلى "عدم ترك شبر واحد من الأرض غير مزروع"، ورفعت شعار "دعونا نزرع معاً.. دعونا نحصد معاً".

وحذرت أردوغان من تعرض التنوع البيولوجي للخطر "إذا لم نستخدم طرقاً طبيعية بديلة للمبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية".

وقالت: "هذه الأراضي هي عمل رائع نقشه الخالق على الأرض. دعونا لا ننسَ أبداً هذه الحقيقة في كل خطوة نخطوها، في تعاملنا مع الأرض والطبيعة".

وتابعت: "دعونا لا ننسَ أبداً أننا لا نزرع فقط المنتج الذي سيغذينا، بل نزرع المستقبل أيضاً".

وقبل انطلاق أعمال القمة، زارت عقيلة الرئيس التركي مع وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي، الأجنحة التي عرضت فيها المزارعات من جميع أنحاء تركيا، من مرسين إلى أوردو، ومن دنيزلي إلى شانلي أورفا، منتجاتهن اليدوية.

واستمعت السيدة أمينة أردوغان إلى شرح حول المنتجات الموجودة المعروضة، وتحدثت مع المزارعات والتقطت معهن صورة تذكارية.