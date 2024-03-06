سياسة
2 دقيقة قراءة
أمينة أردوغان لـ"مزارِعات تركيا": لا تتركن شبراً واحداً غير مزروع
دعت السيدة أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي مزارعات بلدها استغلال كل شبر من الأرض بزراعته، كما حذرت من تعرض التنوع البيولوجي للخطر إذا لم يجرِ استبدال المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية بطرق طبيعية أخرى.
أمينة أردوغان لـ"مزارِعات تركيا": لا تتركن شبراً واحداً غير مزروع
أمينة أردوغان تحضر قمة عمل المرأة في الزراعة وتدعو لاستغلال كل شبر في الأرض / صورة: AA
6 مارس 2024

حضرت السيدة أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، الأربعاء، قمة "عمل المرأة في الزراعة" التي نظمتها مؤسسة دعم التنمية الزراعية والريفية (TKDK)، التابعة لوزارة الزراعة والغابات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحل بعد غد 8 مارس/آذار الجاري.

وخلال كلمتها في القمة، دعت عقيلة الرئيس التركي إلى "عدم ترك شبر واحد من الأرض غير مزروع"، ورفعت شعار "دعونا نزرع معاً.. دعونا نحصد معاً".

وحذرت أردوغان من تعرض التنوع البيولوجي للخطر "إذا لم نستخدم طرقاً طبيعية بديلة للمبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية".

وقالت: "هذه الأراضي هي عمل رائع نقشه الخالق على الأرض. دعونا لا ننسَ أبداً هذه الحقيقة في كل خطوة نخطوها، في تعاملنا مع الأرض والطبيعة".

وتابعت: "دعونا لا ننسَ أبداً أننا لا نزرع فقط المنتج الذي سيغذينا، بل نزرع المستقبل أيضاً".

وقبل انطلاق أعمال القمة، زارت عقيلة الرئيس التركي مع وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي، الأجنحة التي عرضت فيها المزارعات من جميع أنحاء تركيا، من مرسين إلى أوردو، ومن دنيزلي إلى شانلي أورفا، منتجاتهن اليدوية.

واستمعت السيدة أمينة أردوغان إلى شرح حول المنتجات الموجودة المعروضة، وتحدثت مع المزارعات والتقطت معهن صورة تذكارية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us