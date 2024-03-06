قاد النجم التركي ألبران شنغون لاعب هيوستن روكتس فريقه للفوز 114-101 على سان أنطونيو سبيرز برصيد 45 نقطة، الأربعاء، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA).

ولعب شنغون برصيد 45 نقطة و16 كرة مرتدة، بينما ساهم زملاؤه جالين جرين وفريد ​​فان فليت بـ23 و21 نقطة على التوالي.

وقال جرين عن شنغون في الفريق: "لقد كان وحشاً، لقد كان مذهلاً، هذا هو ألبي الذي أعرفه".

وأصبح شنغون خامس لاعب، بعد أنتوني ديفيس وجويل إمبييد وجيمس هاردن وجون درو، يصل إجماليه إلى أكثر من 45 نقطة و16 كرة مرتدة في مباراة بالدوري الأمريكي لكرة السلة، كما أصبح أصغر لاعب يفعل ذلك بعمر 21 عاماً و224 يوماً.

واعترف بأنه كان لديه دافع إضافي للعب في أفضل حالاته ضد فيكتور ويمبانياما لاعب توتنهام، وقال: "لم ألعب المباراة الأخيرة الجيدة ضده كما يمكنني القول. لم أر هذا العدد الكبير من الفرق المزدوجة اليوم. لقد تركوني وجهاً لوجه مع ويمبي، لذا فعلت ما أفعله".

ويحتل روكتس المركز الـ12 برصيد 27 انتصاراً و34 خسارة، فيما يحتل توتنهام المركز الأخير بالمركز الـ15 برصيد 13 فوزاً و49 خسارة في القسم الغربي.