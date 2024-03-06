سياسة
2 دقيقة قراءة
قاد روكتس للفوز.. التركي ألبران شنغون أصغر لاعب يصل إلى 45 نقطة في "NBA"
قاد النجم التركي ألبران شنغون لاعب هيوستن روكتس فريقه للفوز 114-101 على سان أنطونيو سبيرز برصيد 45 نقطة، الأربعاء، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA).
قاد روكتس للفوز.. التركي ألبران شنغون أصغر لاعب يصل إلى 45 نقطة في "NBA"
اللاعب التركي ألبرين سينغون يقود فريقه هيوستن روكتس للفوز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين / صورة: Reuters
6 مارس 2024

قاد النجم التركي ألبران شنغون لاعب هيوستن روكتس فريقه للفوز 114-101 على سان أنطونيو سبيرز برصيد 45 نقطة، الأربعاء، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA).

ولعب شنغون برصيد 45 نقطة و16 كرة مرتدة، بينما ساهم زملاؤه جالين جرين وفريد ​​فان فليت بـ23 و21 نقطة على التوالي.

وقال جرين عن شنغون في الفريق: "لقد كان وحشاً، لقد كان مذهلاً، هذا هو ألبي الذي أعرفه".

وأصبح شنغون خامس لاعب، بعد أنتوني ديفيس وجويل إمبييد وجيمس هاردن وجون درو، يصل إجماليه إلى أكثر من 45 نقطة و16 كرة مرتدة في مباراة بالدوري الأمريكي لكرة السلة، كما أصبح أصغر لاعب يفعل ذلك بعمر 21 عاماً و224 يوماً.

واعترف بأنه كان لديه دافع إضافي للعب في أفضل حالاته ضد فيكتور ويمبانياما لاعب توتنهام، وقال: "لم ألعب المباراة الأخيرة الجيدة ضده كما يمكنني القول. لم أر هذا العدد الكبير من الفرق المزدوجة اليوم. لقد تركوني وجهاً لوجه مع ويمبي، لذا فعلت ما أفعله".

ويحتل روكتس المركز الـ12 برصيد 27 انتصاراً و34 خسارة، فيما يحتل توتنهام المركز الأخير بالمركز الـ15 برصيد 13 فوزاً و49 خسارة في القسم الغربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us