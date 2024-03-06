سياسة
2 دقيقة قراءة
"فقدنا قادة ومقاتلين".. جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 13 بمعارك غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي وإصابة 13 بمعارك في غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 587 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما قال رئيس الأركان هرتسي هاليفي، إن تل أبيب دفعت ثمناً باهظاً في الحرب الأخيرة، وفقدت قادة ومقاتلين.
"فقدنا قادة ومقاتلين".. جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 13 بمعارك غزة
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي بمعارك في غزة / صورة: Reuters 
6 مارس 2024

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مقتل أحد جنوده وإصابة 13 آخرين بينهم 6 بجروح خطيرة، في معارك جنوب قطاع غزة.

وأفاد الجيش في بيان بأن "دافيد ساسون، 21 عاماً، جندي في وحدة عوكيتس (إحدى وحدات الجيش التي تعتمد في كثير من نشاطاتها على الكلاب) سقط في معركة جنوب قطاع غزة".

وأوضح أنه "أصيب (في المعركة ذاتها) 3 جنود من كتيبة الكوماندوز، واثنان من وحدة عوكيتس بجروح خطيرة".

وأشار إلى أنه أصيب في المعركة ذاتها، 7 جنود بإصابات مختلفة، حسب نص البيان.

وأضاف أن جندياً آخر من وحدة الكوماندوز، أصيب في معركة أخرى جنوب قطاع غزة بجروح خطيرة.

وختم جيش الاحتلال بيانه بالقول: "جرى نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وجرى إبلاغ عائلاتهم".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي في وقت سابق الأربعاء، عن رئيس الأركان هرتسي هاليفي، قوله إن تل أبيب دفعت ثمناً باهظاً في الحرب الأخيرة، وفقدت قادة ومقاتلين.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال المعلنة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 587 جندياً وضابطاً، بينهم 247 منذ بداية الهجوم البري بقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما ارتفعت حصيلة المصابين من قوات جيش الاحتلال إلى 3053 ضابطاً وجندياً بينهم 1467 منذ بداية الهجوم البري، وفق بيانات رسمية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us