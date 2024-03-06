أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مقتل أحد جنوده وإصابة 13 آخرين بينهم 6 بجروح خطيرة، في معارك جنوب قطاع غزة.

وأفاد الجيش في بيان بأن "دافيد ساسون، 21 عاماً، جندي في وحدة عوكيتس (إحدى وحدات الجيش التي تعتمد في كثير من نشاطاتها على الكلاب) سقط في معركة جنوب قطاع غزة".

وأوضح أنه "أصيب (في المعركة ذاتها) 3 جنود من كتيبة الكوماندوز، واثنان من وحدة عوكيتس بجروح خطيرة".

وأشار إلى أنه أصيب في المعركة ذاتها، 7 جنود بإصابات مختلفة، حسب نص البيان.

وأضاف أن جندياً آخر من وحدة الكوماندوز، أصيب في معركة أخرى جنوب قطاع غزة بجروح خطيرة.

وختم جيش الاحتلال بيانه بالقول: "جرى نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وجرى إبلاغ عائلاتهم".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي في وقت سابق الأربعاء، عن رئيس الأركان هرتسي هاليفي، قوله إن تل أبيب دفعت ثمناً باهظاً في الحرب الأخيرة، وفقدت قادة ومقاتلين.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال المعلنة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 587 جندياً وضابطاً، بينهم 247 منذ بداية الهجوم البري بقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما ارتفعت حصيلة المصابين من قوات جيش الاحتلال إلى 3053 ضابطاً وجندياً بينهم 1467 منذ بداية الهجوم البري، وفق بيانات رسمية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".