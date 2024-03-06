اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن الخطة التي وافقت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الأربعاء، لبناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة هي بمثابة توسيع إضافي لاحتلال الأراضي الفلسطينية، داعية إلى وقفها على الفور.

ودعا المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشلي، في منشور على إكس، إلى منع إسرائيل من مواصلة انتهاك القانون الدولي، عبر "تعريف جرائمها بأدق المصطلحات".

وقال كتشلي: "لا يكفي أن يشير المجتمع الدولي إلى أنشطة الاحتلال في الضفة الغربية على أنها مستوطنات غير قانونية. لكنه في حقيقة الأمر مصادرة إسرائيل بالقوة للأراضي المملوكة قانونياً للشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق الأربعاء، نشرت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، على منصة إكس: "قرابة 3500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، لقد وعدنا ونحن نفي".

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية عديدة، في الأشهر الأخيرة، إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.

ويأتي الكشف عن الوحدات الاستيطانية الجديدة في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حرب مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بموازاة تصعيد خطير في الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ ذلك اليوم، قتلت إسرائيل في الضفة 423 فلسطينياً، وأصابت نحو 4 آلاف و650، واعتقلت نحو 7450 آخرين، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية.

وعلى التوازي، خلَّفت الحرب على قطاع غزة عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، وفقاً لبيانات فلسطينية وأممية.