أكدت السفارة البريطانية لدى اليمن، مساء الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن بحارين اثنين، بصواريخ للحوثيين "استهدفت الشحن الدولي".

ونشرت السفارة بياناً على منصة إكس قالت فيه "توفي ما لا يقل عن بحارين اثنين بريئين.. كانت هذه هي النتيجة المحزنة والمتوقعة لإطلاق الحوثيين الصواريخ المتهورة على الشحن الدولي".

وأضافت السفارة، مُخاطبة الحوثيين: "يجب أن يتوقفوا"، دون تحديد تفاصيل عن مكان استهداف البحارة أو جنسياتهم أو هوية سفينتهم.

وهذه المرة الأولى التي يجري الإعلان فيها عن سقوط قتلى من البحارة، منذ بدء عمليات الحوثيين ضد السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، تعرض سفينة الشحن "ترو كونفيدنس" قبالة خليج عدن، لهجوم صاروخي أدى إلى ترك بعض أفراد طاقمها السفينة وفقدان آخرين.

من جانبها، تبنت جماعة الحوثي، الهجوم، وأوضحت أنها استهدفت سفينة "ترو كونفيدنس" الأمريكية بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها.

هجوم على مطار الحديدة

وفي السياق، أعلنت "الحوثي" مساء الأربعاء، شن الولايات المتحدة وبريطانيا غارتين جويتين على مطار الحديدة الدولي غرب البلاد.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين عبر تليغرام: "غارتان لطائرات العدوان الأمريكي-البريطاني على مطار الحديدة الدولي".

ولم تقدم القناة تفاصيل أخرى عن الغارتين.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي ثلاثة مواني حيوية ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطاً ساحلياً طويلاً، بجانب مطار الحديدة جنوب المحافظة المطلة على الساحل الغربي لليمن.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.