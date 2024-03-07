سياسة
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مجلس الأمن الدولي يدرس الدعوة لهدنة في السودان قبل رمضان
قال دبلوماسيون، مساء الجمعة، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدرس الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية قبل شهر رمضان، في الحرب المستمرة منذ نحو عام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
مجلس الأمن الدولي يدرس الدعوة لهدنة في السودان قبل رمضان
مجلس الأمن الدولي يدرس الدعوة لهدنة في السودان قبل رمضان / صورة: AFP
7 مارس 2024

قال دبلوماسيون، مساء الجمعة، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدرس الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية قبل شهر رمضان، في الحرب المستمرة منذ نحو عام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويتفاوض المجلس المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار صاغته بريطانيا وقال دبلوماسيون إنه قد يطرح للتصويت يوم الجمعة، ويبدأ تطبيقه شهر رمضان الأسبوع المقبل.

ويدعو مشروع القرار "جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل نيسان 2023، أصدر المجلس ثلاثة بيانات صحفية فقط ندد فيها بالعنف وعبر عن قلقه. وكرر نفس الموقف في قرار صدر في ديسمبر\كانون الأول بإنهاء مهمة بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة بعد طلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني.

ويحث مشروع قرار مجلس الأمن جميع الدول على "الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار" ويطالبهم "بدعم الجهود من أجل تحقيق سلام دائم".

ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام حق النقض من جانب الولايات المتحدة أو روسيا أو بريطانيا أو الصين أو فرنسا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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