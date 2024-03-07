أدانت دول عربية مصادقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها مساء الأربعاء: "تدين المملكة بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية".

وأدانت المملكة "محاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس". وأكدت أن ذلك "يتعارض مع جميع القرارات الدولية، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة".

كما نددت مصر في بيان لوزارة الخارجية، بمواصلة إسرائيل ممارسات الضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن ذلك "لن ينال من الوضعية القانونية والتاريخية والديموغرافية لتلك الأراضي".

وطالبت القاهرة بضرورة التوقف عن تلك الممارسات "التي تقوض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وتحاول الافتئات على مفاوضات الوضع النهائي".

من جانبها أدانت الخارجية الأردنية في بيان لها "استمرار الحكومة الإسرائيلية بخططها الاستيطانية والمستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها اليوم (الأربعاء) المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية".

وأعربت الوزارة عن استنكارها "المطلق لهذه الإجراءات الأحادية اللاشرعية واللا قانونية، التي تنتهك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

ودعت المجتمع الدولي إلى "تحمل بمسؤولياته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني"، محذرة من "خطورة استمرارها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك".

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، عبر منصة "إكس" إن الحكومة صادقت على إقامة "قرابة 3500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، لقد وعدنا ونحن نفي".

ودون جدوى، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية عديدة، في الأشهر الأخيرة، إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

ويأتي القرار الإسرائيلي في ظل حرب مدمرة تشنها تل أبيب ضد قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، خلفت آلاف الضحايا والمصابين، وتدمير في البنية التحتية وخروج مستشفيات عن الخدمة، ومثلت بموجب ها إسرائيل لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية للمحاكمة بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".