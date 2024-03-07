سياسة
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"في أي وقت أو مكان".. ترمب يدعو بايدن إلى مناظرة علنية
دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الرئيس الحالي جو بايدن لإجراء مناظرة انتخابية في أي مكان يحدّده، بعد أن بات تَرشُّح كليهما عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري شبه مؤكَّد.
"في أي وقت أو مكان".. ترمب يدعو بايدن إلى مناظرة علنية
"في أي وقت أو مكان".. ترامب يدعو بايدن إلى مناظرة علنية / صورة: AFP
7 مارس 2024

تَحدَّى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الأربعاء، الرئيس الحالي جو بايدن في إجراء مناظرة انتخابية معه بعد أن خرج الرجلان من الانتخابات التمهيدية مرشَّحَين شبه مؤكَّدَين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال ترمب: "من المهم، من أجل مصلحة بلادنا، أن نناقش أنا وجو بايدن قضايا حيوية جدّاً لأمريكا والشعب الأمريكي".

وأضاف في منشور على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به: "أنا أدعو إلى مناظرات، في أي وقت وفي أي مكان".

وحجز ترمب البالغ 77 عاماً تقريباً بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة خلال انتخابات الثلاثاء الكبير الذي شهد فوزه في 14 ولاية من أصل 15، إذ انتزعت منه منافسته نيكي هايلي ولاية فيرمونت قبل أن تعلن انسحابها من السباق لاحقاً.

وفاز بايدن البالغ 81 عاما أيضاً في كل الولايات باستثناء منطقة ساموا الأمريكية الصغيرة في المحيط الهادئ. ومن المؤكد تقريباً أن ترامب سيكون خصمه في انتخابات تشرين نوفمبر/الثاني.

كان ترمب رفض دعوات متكررة من قبل هايلي ومنافسيه الأساسيين الآخرين في الحزب الجمهوري للمشاركة في مناظرات خلال الانتخابات التمهيدية، لاعتقاده أنه لن يكسب شيئاً من منافسين يسبقهم بأشواط في الاستطلاعات.

لكن الوضع اختلف الآن، إذ إن الفارق بينه وبين بايدن في الاستطلاعات يقع في خانة هامش الخطأ، لذا بدّل موقفه وأبدى استعداده للمشاركة في مناظرات ولو استضافها الحزب الديمقراطي، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وتَواجَه الثنائي في مناظرتين عام 2020، الأولى شابتها الفوضى إذ أمضى ترامب معظم الوقت يصرخ بوجه بايدن، وأُلغِيَت مناظرة ثالثة بسبب كوفيد.

كما تَعهَّد ترامب بـ"ردّ سريع" على خطاب بايدن عن حال الاتحاد، قائلاً إن "من المهمّ للبلاد أن تحصل على الحقيقة".

ويُلقي بايدن الخميس تحت قبة مبنى الكابيتول خطاب حال الاتحاد السنوي الذي يمنحه فرصة عرض إنجازاته ورسم سياساته العامة ونظرته إلى الحكم لأربع سنوات أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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