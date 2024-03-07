أفادت القناة 12 العبرية، الأربعاء، بأن بيني غانتس، الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي، حث ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، على عدم فرض عقوبات على تل أبيب، بسبب الحرب على قطاع غزة.

وأضافت: "التقى الوزير غانتس مساء الأربعاء، مستشار الأمن القومي البريطاني تيم بارو، في 10 داونينغ ستريت (مقر إقامة ومكتب رئيس الوزراء البريطاني)".

وتابعت القناة: "في منتصف اللقاء، حضر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مفاجأة".

وأوضحت أن غانتس وسوناك "تحدّثا عن الحرب على غزة، وحاول غانتس طمأنته في كل ما يتعلق بعملية (مدينة) رفح (جنوب قطاع غزة) والوضع في رمضان" المنتظر أن يَحل في 11 مارس/آذار الجاري.

وأوضح غانتس أن "إسرائيل تتصرف وفق القانون الدولي"، و"حث سوناك على عدم المضي قدماً في نظام العقوبات"، وفق المصدر.

وفي 22 فبراير/شباط، قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن لندن تدرس تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إذا أقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على شن هجوم برّي مدمِّر على رفح.

وفي وقت سابق الأربعاء، التقى غانتس مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

وكتب كاميرون على منصة إكس بعد الاجتماع: "في لقائي مع بيني غانتس، اليوم، أوضحت الخطوات التي يجب على إسرائيل اتخاذها لزيادة المساعدات إلى غزة، وقلق المملكة المتحدة العميق بشأن احتمال شن هجوم عسكري على رفح".

كان كاميرون قد أصدر بياناً عقب اللقاء جاء فيه: "في لقائي مع الوزير غانتس ناقشنا الجهود الإنسانية لتأمين هدنة إنسانية لإعادة الرهائن (الإسرائيليين) إلى منازلهم بأمان، وإيصال الإمدادات المنقذة للحياة إلى غزة".

وأضاف: "ضغطتُ مرة أخرى على إسرائيل من أجل زيادة تدفق المساعدات، وما زلنا لا نرى تحسناً على أرض الواقع، وهذا يجب أن يتغير".

وأوضح أن "المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري في رفح".

وأضاف: "تؤيد المملكة المتحدة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن بوصفها القوة المحتلة في غزة، تتحمل إسرائيل مسؤولية قانونية لضمان توفر المساعدات للمدنيين".

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل غانتس رئيس حزب "معسكر الدولة"، إلى لندن قادماً من واشنطن التي وصل إليها (الأحد)، حيث التقى هناك عدداً من المسؤولين بالإدارة الأمريكية بينهم نائبة الرئيس كامالا هاريس، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ووزيرا الدفاع لويد أوستن، والخارجية أنتوني بلينكن.

وكشفت زيارة غانتس إلى واشنطن ولندن عن ازدياد حدة الخلافات في الحكومة الإسرائيلية، إذ أجرى الزيارتين دون موافقة نتنياهو أو التنسيق معه.

وبناءً على ذلك، وجّه نتنياهو السفارتين الإسرائيليتين في واشنطن ولندن إلى عدم التعاون مع زيارتَي غانتس، وفق إعلام عبري.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أفادت تقارير إعلامية بوجود خلافات عميقة بين نتنياهو وغانتس، تتعلق بكيفية إدارة الحرب، وملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، وخطط اليوم التالي لانتهاء الحرب، وفق تقارير إسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".