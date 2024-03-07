سياسة
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بكين: الحرب على غزة وصمة عار على الحضارة وندعم عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
قال وزير الخارجية الصيني إن الحرب الإسرائيلية على غزة "وصمة عار على الحضارة"، داعياً إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكداً دعم بلاده لأن تصبح فلسطين عضواً رسمياً في الأمم المتحدة.
بكين: الحرب على غزة وصمة عار على الحضارة وندعم عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
وزير الخارجية الصيني: الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وصمة عار على الحضارة / صورة: AFP
7 مارس 2024

وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي الخميس الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها "وصمة عار على الحضارة"، مكرراً دعوات بكين إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

وقال وانغ للصحفيين خلال مؤتمر في بكين: "إنها مأساة للبشرية ووصمة عار على الحضارة، فاليوم، في القرن الحادي والعشرين، هذه الكارثة الإنسانية لا يمكن وقفها".

وتدعو بكين إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

والصين تاريخياً متعاطفة مع القضية الفلسطينية وداعمة لحل الدولتين في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وكان الرئيس شي جين بينغ دعا إلى "مؤتمر دولي للسلام" لحل النزاع.

وقال وانغ: "لا شيء يبرر استمرار النزاع"، مضيفاً: "على المجتمع الدولي أن يتحرك عاجلاً، ويجعل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية أولوية قصوى".

وأضاف أن "ضمان الإغاثة الإنسانية مسؤولية أخلاقية عاجلة".

وأكد وانغ: "نحن ندعم أن تصبح فلسطين عضواً رسمياً في الأمم المتحدة".

وقال: "الكارثة في غزة ذكّرَت العالم مرة أخرى بحقيقة أنه لم يعد بالإمكان تجاهل أن الأراضي الفلسطينية محتلة منذ فترة طويلة".

وأضاف أن "رغبة الشعب الفلسطيني التي طال انتظارها في إقامة دولة مستقلة لم يعد من الممكن تفاديها، كما أن الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستمر لأجيال دون تصحيحه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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