أكد وزراء الخارجية العرب دعمهم "تولِّي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس"، حسب إعلام مصري رسمي الخميس.

هذا التأكيد تضمّنه قرار صدر في ختام أعمال الدورة 161 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري الذي انعقد في القاهرة الأربعاء، تحت عنوان "القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي"، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ووفق القرار "أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، دعمه تولِّي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين".

​​​​​​وشدد على "رفضه القاطع للخطط الإسرائيلية لما يُسمى باليوم التالي للحرب" الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومِراراً، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه أن تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية عن غزة بعد الحرب.

ودعا الوزراء العرب مجلس الأمن الدولي إلى "تبنّي قرار مُلزِم لوقف العدوان الإسرائيلي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفُّق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة".

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيات فلسطينية وأممية. وتُصِرّ إسرائيل على مواصلة الحرب رغم مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

ودعا الوزراء العرب الولايات المتحدة إلى "العمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ التزام حلّ الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، واستحقاق الشعب الفلسطيني دولة مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً".

كما دعوا واشنطن إلى "الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها الأحادية التي تدمّر حل الدولتين".

وبشأن وضع فلسطين في المؤسسات الدولية، أكّد الوزراء العرب ضرورة "دعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012 منحت الأمم المتحدة فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" بعد تصويت تاريخي.

كذلك دعا الوزراء "الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبنّي ودعم حقّ دولة فلسطين في الانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية، بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة".

ومن أصل 193 دولة عضو في الجمعية العام للأمم المتحدة، اعترفت 139 منها بدولة فلسطين.