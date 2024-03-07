أعلنت حركة حماس الخميس، مغادرة وفدها العاصمة المصرية القاهرة، للتشاور مع قيادة الحركة، لكنها أكدت استمرار المفاوضات والجهود نحو وقف "العدوان" الإسرائيلي على غزة.

وقالت الحركة في بيان: "غادر وفد حركة حماس القاهرة اليوم للتشاور مع قيادة الحركة، مع استمرار المفاوضات والجهود لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا الفلسطيني".

من جانبه كشف مصدر مصري رفيع المستوى، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة المقربة من السلطات، عن أن "المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك".

ووفق المصدر ذاته فإن "وفد حماس غادر القاهرة للتشاور حول الهدنة، وسيستأنف المفاوضات الأسبوع القادم".

ومنذ الأحد، تجري مفاوضات في القاهرة بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وحماس، لوقف إطلاق نار بين قطاع غزة وإسرائيل، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية الخاصة، الأربعاء.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لمدة أسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

​​​​​​​ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".