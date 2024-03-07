أكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الخميس، دخول مساعدات برية أرسلتها الثلاثاء، إلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" على الحدود بين إسرائيل والقطاع.

جاء ذلك وفق ما قاله أمين عام الهيئة (رسمية) حسين الشبلي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

كما أعلن الجيش الأردني الخميس تنفيذ 9 إنزالات جوية لمساعدات إغاثية في قطاع غزة بمشاركة مصر والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وبلجيكا.

وكان الأردن قد سيّر القافلة الثلاثاء وعبرت من جسر الملك حسين، وتضم 24 شاحنة تحمل 427 طنّاً من المساعدات الغذائية والطحين إلى قطاع غزة الذي يتعرض لحصار إسرائيلي خانق يهدد الفلسطينيين بكارثة مجاعة.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (ألنبي من جانب إسرائيل) ووادي عربة (إسحاق رابين من جهة إسرائيل).

وأوضح الشبلي أن الهيئة "ستعمل على التنسيق مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في غزة ليصار من خلاله عملية توزيع المساعدات إلى الأهل في القطاع".

وأشار إلى أن دخول القافلة تزامن مع مغادرة طائرة من الأردن إلى مطار العريش تحمل مساعدات، لتُنقل إلى "الأشقاء" في غزة من خلال معبر رفح.

وهذه ليست المرة الأولى التي يسيّر فيها الأردن قوافل مساعدات برية إلى قطاع غزة، إذ سبق أن أرسل عشرات الشاحنات بالتنسيق والتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

كما نفذ الجيش الأردني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع 28 إنزالاً جوياً لمساعدات طبية وإغاثية، 15 منها بالتعاون مع دول أخرى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".