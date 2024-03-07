سياسة
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إعلام عبري: وفاة 27 معتقلاً من غزة بمعسكرات إسرائيل.. وفلسطين: جريمة مروّعة
كشفت وسائل إعلام عبرية عن أن 27 أسيراً فلسطينياً من غزة توفوا في أثناء احتجازهم في معتقلات إسرائيلية منذ اندلاع الحرب على القطاع، بينما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "الجريمة المروّعة"، واعتبرتها "جزءاً من حرب الإبادة".
إعلام عبري: وفاة 27 معتقلاً من غزة بمعسكرات إسرائيل.. وفلسطين: جريمة مروّعة
استشهاد 27 معتقلاً فلسطينياً من غزة في أثناء احتجازهم في معتقلات إسرائيلية / صورة: AA 
7 مارس 2024

كشف تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن أن 27 أسيراً فلسطينياً من غزة توفوا في أثناء احتجازهم في معتقلات إسرائيلية منذ اندلاع الحرب على القطاع.

ونشرت الصحيفة، الخميس: "توفي 27 معتقلاً من غزة في أثناء احتجازهم في منشآت عسكرية إسرائيلية منذ اندلاع الحرب" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت: "توفي المعتقلون في معتقلي سدي تيمان وعناتوت أو في أثناء التحقيق معهم في الأراضي الإسرائيلية"، بينما فتحت شرطة التحقيق العسكرية للاحتلال تحقيقات في الملف بحسب مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت الصحيفة: "لم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل عن ظروف الوفاة، لكنه قال إن بعضهم عانوا ظروفاً صحية سابقة أو أصيبوا خلال الحرب".

وفي ديسمبر/كانون الأول، كشفت صحيفة "هآرتس" أن الأسرى في "سدي تيمان" كانوا محتجزين مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين طوال اليوم، وكشفت صور نشرتها الصحيفة في وقت لاحق كيف يبدو الموقع الذي احتُجز الأسرى فيه.

"جزء من حرب الإبادة"

في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن إعدام إسرائيل 27 أسيراً من قطاع غزة في سجونها "جزء من حرب الإبادة".

وأفادت الخارجية في بيان: "ندين بأشد العبارات الجريمة المروعة التي كشفت عنها الصحافة الإسرائيلية مؤخراً، عن إعدام 27 أسيراً غزياً".

وعبرت عن "تخوفها من أن هذا المصير يواجه ويتهدد الآلاف ممن جرى اعتقالهم مؤخراً في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس ومن دون تحديد مصيرهم".

وأوضحت أن: "هذه الجريمة هي جزء من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة إلى جرائم الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي والإعدام الميداني، والتدمير الممنهج، والتجويع كسلاح حرب، وغيرها من جرائم الحرب".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم أطفال ونساء ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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