أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، المواكب لهجوم "حماس" المفاجئ على المستوطنات والقواعد العسكرية في غلاف غزة ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي في رسالة إلى الجنود الإسرائيليين، الخميس: "بدأت حرب ’السيوف الحديدية’ بمفاجأة أدت إلى نتائج وخيمة وخسارة كبيرة في أرواح المدنيين والجنود".

وأضاف هاليفي: "التحقيق له مكانة مرموقة في عالم قيمنا العسكرية، إنها الرافعة التي تجعل من الممكن التحسين بعد الفشل، إنها الطريقة لتكون أفضل بعد النجاح".

وتابع: "لقد مررنا بأحداث صعبة في بداية القتال، وفشلنا في حماية المدنيين، وهي مهمة عُليا"، وفق تعبيره.

وأضاف: "في الأشهر المقبلة، سنجري تحقيقات بشأن مرحلة الدفاع عند بدء الأعمال العدائية والظروف التي سبقتها".

وأشار إلى أن "موضوعات التحقيق جرى تحديدها في أمر تحقيقات هيئة الأركان المشتركة، وسأوافق قريباً على خريطة التحقيق التي سنبدأ بها لكل هيئة".

وأوضح أن "كل إطار سيجري تحقيقاته ويرتفع إلى مستوى أعلى منه، حتى نلخّص كل التحقيقات في القيادة العامة"، مشيراً إلى أنها "عملية معقدة وصعبة ومؤثرة، وستستغرق أشهراً".

وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار أطلق تحقيقاً بالجهاز في إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتوقع أن تستمر عدة أشهر.

وهذه المرة الأولى منذ عملية حماس التي تعلن فيها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فتح تحقيق فيها، وسط تعالي المطالبات في الشارع الإسرائيلي منذ ذلك اليوم، محملين السلطات الأمنية والسياسية المسؤولية عن عدم الكشف المسبق عنها ومنعها.

نتنياهو في قفص الاتهام

إلى ذلك، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الخميس، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي لمعهد الأمن القومي الإسرائيلي، الوضع السياسي في إسرائيل نتيجة وجود حكومة بنيامين نتنياهو بأنه "مجنون تماماً".

وتهكم لابيد على حكومة نتنياهو، قائلاً: "لدينا الآن حكومة سمحت للشاحنات بدخول غزة، وحكومة ثانية أرسلت متظاهرين إلى كرم أبو سالم (لمنع دخول المساعدات)، ثم نسقت الحكومة الأولى مع الأمريكيين تسليم المساعدات إلى غزة لتجاوز تدخل الحكومة الأخرى".

وأضاف: "نحن في وضع مجنون تماماً مع حكومة ليس لديها سياسة".

وتابع: "لا أريد أن أعيش في بلد يحصل فيه المذنبون في ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول على ائتلاف من 100 عضو كنيست هديةً، هذه فكرة رهيبة، كل ما يهم نتنياهو هو الجانب السياسي، وفي دولة ديمقراطية، يجب أن تكون هناك معارضة".

من جانبه، قال نداف أرغمان، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك": "على رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الحالي رونين بار) إجراء التحقيقات وعدم انتظار نهاية العملية، حتى يكون من الممكن إدارة واقع الحرب في غزة".

وتابع: "يجب أن نستبدل هذه الحكومة الكارثية، ليس لدينا خيار آخر، وإلا فلا مجال للتفاؤل، هذه الحكومة هي الفشل الرئيسي، وهي ما يمنعنا من خلق مستقبل في قطاع غزة، ومن تشكيل تحالف بقيادة الولايات المتحدة بمشاركة الدول السنيّة والعمل ضد إيران"، وفق قوله.

من ناحيتها، قالت نيرا شباك عضو الكنيست السابقة من حزب "هناك مستقبل": "لقد فشلت إسرائيل، لقد غزونا، في الشمال احتلّونا من دون أن يدخل ’الإرهابيون’ على الإطلاق، واستمر الفشل حتى بعد ذلك"، وفق تعبيرها.

وانتقدت غياب "الاستجابة لاحتياجات السكان الذين جرى إجلاؤهم في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والعمل"، مضيفة أنه "جرى التبرع بالملابس التي تلقيناها".

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني: "مبدأ نتنياهو، الذي لا يزال متمسكاً به حتى اليوم، هو أن حماس أفضل من السلطة الفلسطينية".

ورأت أنه "عندما يقول نتنياهو إن كل شيء سيكون في غزة باستثناء السلطة الفلسطينية، فهو لا يضمن استمرار الحرب فحسب، بل عودة حماس، ويضمن مشكلات على طريق التطبيع مع السعوديين".

وقالت ليفني: "لسوء الحظ، هناك رئيس أمريكي في الولايات المتحدة (جو بايدن) يتخذ القرارات الصحيحة لأمن إسرائيل، على الرغم من الثمن السياسي الذي يدفعه، ورئيس وزراء في إسرائيل (نتنياهو) غير مستعد لاتخاذ قرارات لمصلحة أمن إسرائيل بسبب الأثمان السياسية التي قد يدفعها".

ويواجه نتنياهو انتقادات متكررة من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم أطفال ونساء ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​