قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن مفاعلات محطة "آق قويو" النووية كافة في ولاية مرسين جنوبي البلاد ستدخل الخدمة بحلول 2028.

وأوضح أردوغان، خلال تجمّع شعبي نظمه حزب العدالة والتنمية بولاية مرسين، أن أعمال تشييد محطة "آق قويو" النووية التي ستنتج 35 مليار كيلوواط ساعي سنوياً، متواصلة (بتعاون روسي)، في الولاية التركية.

وأضاف: "ستدخل مفاعلات محطة آق قويو النووية كافة الخدمة بحلول عام 2028".

وتلبي المحطة 10% من الطلب على الكهرباء في تركيا عند تشغيل كامل وحداتها في 2028.

وتعد "آق قويو" التي دشنت أولى مراحلها في أبريل/نيسان 2023، أول محطة تركية للطاقة النووية، وواحدة من بين أكبر الاستثمارات بالبلاد، في إطار اتفاق أبرمته تركيا مع روسيا عام 2010.