طالب وزيران بلجيكيان باستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن (Eurovision) بسبب استمرار حربها المدمرة على قطاع غزة، كإجراء عقابي على ما تخلفه من مزيد من الشهداء والمصابين.

ويتعرض اتحاد البث الأوروبي، الذي ينظم المسابقة، لمطالبات من بعض الفنانين والنشطاء باستبعاد إسرائيل من مسابقة "يوروفيجن" السنوية في أوروبا، التي من المقرر إقامتها من 7 إلى 11 مايو/أيار المقبل في مدينة مالمو السويدية.

وأيّدت بنيدكت لينارد وزيرة الثقافة البلجيكية في المنطقة الناطقة بالفرنسية ونظيرها الفلمنكي بنيامين دالي هذا الإجراء .

وكتبت لينارد على منصة إكس: "مثلما استُبعدت روسيا من المسابقات ومسابقة يوروفيجن بعد هجومها على أوكرانيا، يجب استبعاد إسرائيل أيضاً إلى أن تضع حداً لانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي وتسببها في سقوط آلاف الضحايا، ولا سيما الأطفال".

وقالت لينارد للبرلمان، الأربعاء، إنها ستطلب من راديو وتليفزيون بلجيكا الناطق بالفرنسية (آر تي بي إف)، الذي ينظم مشاركة بلجيكا في يوروفيجن، التعبير عن مسألة إسرائيل لاتحاد البث الأوروبي.

أما بنيامين دالي فقال: "إنه سيكون من المناسب استبعاد إسرائيل من المسابقة في الوقت الذي يعاني فيه عديد من المدنيين الفلسطينيين". وفق تقرير صادر عن هيئة الإذاعة الفلمنكية (في.آر.تي).

وكان اتحاد البث الأوروبي اعترض على بعض كلمات الأغنية الإسرائيلية، التي قد تشارك في يوروفيجن، بسبب إشارتها إلى أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومن المنتظر أن تقام مسابقة "يوروفيجن" هذا العام في مدينة مالمو السويدية، وتُعتبر فاعلية غير سياسية ويمكن استبعاد المتسابقين في حال إخلالهم بهذه القاعدة.

​​​​​​​ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".