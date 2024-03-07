أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي ألمح فيها بإمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، غضب موسكو التي حذرت من زيادة تدخّل فرنسا في الحرب الروسية-الأوكرانية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس: "ماكرون مقتنع بنهجه القاضي بهزيمة بلادنا استراتيجياً ويواصل رفع مستوى ضلوع فرنسا المباشر" في الحرب الروسية-الأوكرانية.

وكان ماكرون قد قال خلال زيارته إلى العاصمة التشيكية براغ، الثلاثاء الماضي، إن "الوقت قد حان لحلفاء أوكرانيا كي يكثّفوا جهودهم"، مشدداً على أن "الوقت الراهن لا يتحمل أن نكون فيه جبناء".

وأكد أنه متمسك بتصريحاته التي أدلى بها في مؤتمر عقد بباريس في 26 فبراير/شباط، وناقش خلالها علناً فكرة إرسال قوات من الدول الغربية إلى أوكرانيا.

وقال، في إشارة إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا، إن فرنسا وجمهورية التشيك "على دراية تامة بأن الحرب عادت إلى أراضينا (في أوروبا) وأن بعض القوى التي أصبح من غير الممكن إيقافها يزداد خطر مهاجمتها لنا يوماً بعد يوم".

وأضاف: "سيتعين علينا أن نرتقي إلى مستوى التاريخ والشجاعة التي يتطلبها هذا الوضع.. لذلك ندعم مبادرة التشيك ونستعد للمساهمة فيها".

وأعلنت جمهورية التشيك، الشهر الماضي، عن خطة لتمويل الشراء السريع لمئات الآلاف من طلقات الذخيرة من بلدان أخرى لإرسالها إلى أوكرانيا. وحظيت المبادرة بدعم كندا والدنمارك ودول أخرى.

وتعاني أوكرانيا من نقص حاد في المعدات العسكرية، بينما تحاول قواتها صدّ القوات الروسية التي تشنَّ هجمات مجدداً من جهة الشرق.

وتسبب ملف المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، انقساماً حاداً بين دول الاتحاد الأوروبي.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.​​​​​​​