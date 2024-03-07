أعلن ديوان المظالم التابع للبرلمان التركي، الخميس، إعداده تقريراً بشأن "الانتهاكات" التي ترتكبها إسرائيل في حربها على قطاع غزة، وإرساله إلى مؤسسات ومحاكم دولية ولجان حقوق الإنسان في برلمانات معظم دول العالم.

وقال رئيس الديوان شرف مالكوتش إنه تم تسليم نسخة من التقرير المعنون بـ"غزة.. كارثة الإنسانية" إلى سفير جنوب إفريقيا لدى أنقرة، لإيصاله إلى رئيس بلاده ومن ثم عرضه على محكمة العدل الدولية.

وأوضح مالكوتش في تصريح صحفي أن التقرير يوثق الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وأن وزارة الخارجية التركية قدمت التقرير إلى ممثلي نحو 200 دولة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي عقد جنوب تركيا في الفترة من 1 إلى 3 مارس/آذار الجاري.

وأضاف: "أعتقد أن التقرير سيُستخدم دليلاً في المحاكم التي سيحاكم فيها المسؤولون عن مجازر غزة وجرائم الحرب والإبادة الجماعية".

وأشار رئيس ديوان المظالم إلى أن قطاع غزة تحول إلى أكبر مقبرة للأطفال في العالم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكد مالكوتش أن النظام العالمي الذي أسسته أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية "انهار بعد أحداث غزة".

​​​​​​​ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".