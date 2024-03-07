أكد تقرير نُشر الخميس، بشأن قتل طاقم دبابة إسرائيلي مراسل رويترز في لبنان عصام العبد الله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن القتل جرى بإطلاق قذيفتين على مجموعة من الصحفيين، ثم فتح "على الأرجح" النار عليهم بمدفع رشاش ثقيل في هجوم استمر دقيقة و45 ثانية.

وخلص التقرير الصادر عن المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي (T.N.O)، التي تعاقدت معها رويترز لتحليل الأدلة من هجوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الذي أودى بحياة الصحفي عصام، إلى أن دبابة على بعد 1.34 كيلومتر في إسرائيل أطلقت قذيفتين من عيار 120 مليمتراً على المراسلين.

وقتلت القذيفة الأولى عصام (37 عاماً) وأصابت مصورة وكالة الصحافة الفرنسية كريستينا عاصي (28 عاماً) بجروح خطيرة.

وفي تقريرها النهائي الخميس، كشفت المنظمة أن الصوت الذي التقطته كاميرا شبكة الجزيرة في مكان الحادث أظهر أن المراسلين تعرضوا أيضاً لإطلاق نار بطلقات عيار 0.50 من النوع الذي تستخدمه مدافع براوننج الآلية التي يمكن تركيبها على دبابات الميركافا الإسرائيلية.

وقال تقرير المنظمة "يعد استخدام دبابة ميركافا لمدفعها الرشاش ضد موقع الصحفيين بعد إطلاق قذيفتي دبابة سيناريو مرجحاً".

وأضاف "لا يمكن التوصل إلى نتيجة مؤكدة لأنه لا يمكن تحديد الاتجاه والمسافة الدقيقة لنيران (المدفع الرشاش)".

استهداف متعمد للصحفيين؟

من جانبه، كرر مدير الأخبار العالمية بوكالة الصحافة الفرنسية فيل شيتويند دعوته لجيش الاحتلال إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف.

وأضاف: "إذا تأكدت التقارير عن إطلاق نار متواصل من أسلحة آلية فإن هذا سيضيف ثقلا أكبر لافتراض أن الهجوم كان مستهدفاً ومتعمداً".

وبدوره حث احتشام هبة الله رئيس قسم العلاقات الدولية بشبكة الجزيرة، الحكومة الإسرائيلية على الكشف عن نتائج تحقيقها الخاص.

وأضاف أن "هذا الحادث يشير بقوة إلى استهداف متعمد، وهو ما أكدته التحقيقات بما في ذلك التي أجرتها المنظمة الهولندية".

وأصيب في الهجوم مصور رويترز ثائر السوداني (47 ​​عاماً) والمصور ماهر نزيه (53 عاماً) وصحفيان من قناة الجزيرة ومصورة من وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت المنظمة الهولندية، في تقريرها، إلى أن الصحفيين السبعة كانوا يرتدون سترات واقية من الرصاص وخوذات زرقاء، وكتب على معظمها كلمة "برس" أو صحافة بأحرف باللون الأبيض. وكانوا يصورون القصف عبر الحدود من مسافة بعيدة في منطقة مفتوحة على تلة بالقرب من قرية علما الشعب اللبنانية لمدة ساعة تقريباً قبل الهجوم.