سياسة
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"لحظة تاريخية".. انضمام السويد لحلف الناتو رسمياً وسط ترحيب أمريكي
أُعلن الخميس، انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشكل رسمي، لتصبح العضو 32 بالحلف. بينما رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بانضمامها مشيراً إلى أنها "لحظة تاريخية" وأن الحلف سيكون أقوى بالسويد.
"لحظة تاريخية".. انضمام السويد لحلف الناتو رسمياً وسط ترحيب أمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يقبل وثائق انضمام السويد إلى الناتو من رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون / صورة: Reuters
7 مارس 2024

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" رسمياً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السويدي أولف كريسترسون​​​​​​​ بعد لقاء ثنائي في العاصمة الأمريكية واشنطن، إذ عرض بلينكن أمام كاميرات الصحافة بروتوكول الدخول الرسمي للسويد في حلف الناتو.

وقال بلينكن: "من خلال وثيقة الانضمام هذه، أود الترحيب بالسويد طرفاً في معاهدة واشنطن (الاتفاقية التأسيسية لحلف شمال الأطلسي) باعتبارها العضو الـ32 في حلف الناتو".

وشدد بلينكن على أن الناتو سيكون أقوى بانضمام السويد، وقال: "هذه لحظة تاريخية للسويد ولتحالفنا ولعلاقاتنا عبر الأطلسي مع حلفائنا في الناتو".

وكان وزير الخارجية السويدي، سلم الوثائق النهائية للانضمام إلى الإدارة الأمريكية، الخميس، وهي الخطوة الأخيرة في إجراءات مطولة للحصول على موافقة جميع الأعضاء للانضمام إلى الحلف.

بدوره، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في منشور عبر منصة إكس أن السويد انضمت رسمياً إلى الناتو.

وأضاف: "أصبحت السويد العضو الثاني والثلاثين في حلف شمال الأطلسي وأخذت مكانها الذي تستحق على طاولتنا. وأتطلع إلى رفع علمها في مقر حلف شمال الأطلسي يوم الاثنين (في بروكسل)".

ومن المرتقب إقامة مراسم رسمية الاثنين المقبل في مقر حلف شمال الأطلسي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إذ يجري رفع العلم السويدي إلى جانب أعلام الدول الأعضاء في الناتو.

ووافقت تركيا على طلب السويد الانضمام للحلف في يناير/كانون الثاني الماضي.

بينما وافق البرلمان المجري، على مشاركة السويد في الحلف يوم 26 فبراير/شباط الماضي، ليكتمل بذلك مسار موافقة جميع الدول الأعضاء على انضمام السويد للحلف.

وكانت السويد، تقدمت بطلب العضوية في حلف شمال الأطلسي في 18 مايو/أيار 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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