سياسة
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فيدان يدعو لوقف إطلاق النار بغزة وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى ضرورة إعلان وقف إطلاق نار في غزة بأقرب وقت، وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع، مع ضرورة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك خلال لقاء جمعه بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في واشنطن.
فيدان يدعو لوقف إطلاق النار بغزة وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
هاكان فيدان أكد ضرورة إعلان وقف إطلاق نار في غزة بأقرب وقت / صورة: AA
7 مارس 2024

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، ضرورة إعلان وقف إطلاق نار في غزة بأقرب وقت وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.

وجاء ذلك في لقاء فيدان مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في واشنطن، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية تركية.

وأشارت إلى أن فيدان وسوليفان، ناقشا المستجدات الأخيرة المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وبيّنت أن فيدان، أكد للمسؤول الأمريكي ضرورة إعلان وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

كما شدد الوزير التركي، خلال لقائه مع سوليفان، على ضرورة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وعدم إطالتها أكثر، مع التأكيد على حلها "ضمن سلامة الأراضي والسلامة السياسية لأوكرانيا".

على صعيد آخر، أكد فيدان، تصميم تركيا على مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا.

وشدّد على ضرورة تحرك الولايات المتحدة بما يتماشى مع روح التحالف وقطع علاقاتها مع امتدادات تنظيم PKK الإرهابي.

كما جرى خلال اللقاء التطرق إلى الأهمية التي يوليها الاستقرار السياسي في العراق، ومناقشة مسألة مكافحة "التنظيمات الإرهابية المتمركزة" هناك، وفق المصادر نفسها.

فقد بحث فيدان وسوليفان، المستجدات في العراق، وخصوصاً مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تجد موطئ قدم لها في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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