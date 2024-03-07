سياسة
2 دقيقة قراءة
صحيفة أمريكية: ارتفاع عدد المستوطنات غير القانونية بالضفة منذ 7 أكتوبر
كشف تحقيق لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن قيام مستوطنين إسرائيليين ببناء مستوطنات غير قانونية وطرق بالضفة الغربية المحتلة بشكل سريع تحت حراسة أمنية وبتمويل جزئي من الحكومة الإسرائيلية.
صحيفة أمريكية: ارتفاع عدد المستوطنات غير القانونية بالضفة منذ 7 أكتوبر
مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة / صورة: AA
7 مارس 2024

كشفت صحيفة أمريكية أن مستوطنين إسرائيليين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنوا طرقاً وبؤراً استيطانية غير قانونية بسرعة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تحت حراسة أمنية مشددة وبتمويل جزئي من الحكومة الإسرائيلية.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن من بين المناطق التي شهدت هذه الأعمال، بلدة فرخة الصغيرة الواقعة في محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونشرت الصحيفة صوراً تظهر طريقاً أنشئ بعد ثلاثة أيام فقط من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تاريخ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.

وقالت إن الطريق واحد من بين 15 طريقاً أنشئت مؤخراً في خمس مستوطنات غير قانونية بنيت بشكل سريع مؤخراً في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الصحيفة أن مقاطع فيديو جرى التحقق منها وشهادات سكان محليين أظهرت أن آليات لا تحتوي على أي علامات، وغالباً ما تكون تحت حماية مسلحة، هي من تقوم بهذه الأعمال.

في يناير/كانون الثاني الماضي، قالت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية، إن عدد المستوطنات العشوائية والطُرق الجديدة المقامة للمستوطنين قد ازداد "بشكل غير مسبوق" في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب على غزة.

كما أشارت المنظمة إلى "18 طريقاً جديداً جرى تعبيدها أو السماح بها من جانب مستوطنين".

وقالت إن الحرب المستمرة منذ أشهر في غزة "يستغلها مستوطنون لتثبيت حالة أمر واقع على الأرض وبالتالي السيطرة على مساحات أكبر من المنطقة (ج)"، وهي جزء من الضفة الغربية المحتلة تتركز فيها المستوطنات.

وبلا جدوى، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية عديدة في الأشهر الأخيرة، إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us