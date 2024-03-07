سياسة
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زيلينسكي يزور تركيا ويلتقي أردوغان الجمعة
أعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إجراء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة رسمية إلى تركيا، الجمعة.
زيلينسكي يزور تركيا ويلتقي أردوغان الجمعة
صورة أرشيفية للقاء سابق بين أردوغان وزيلينسكي / صورة: AA
7 مارس 2024

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إجراء زيارة إلى تركيا، غداً الجمعة، لبحث آخر تطورات الأوضاع في أوكرانيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في منشور على منصة إكس، الخميس: "سيجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة رسمية لبلادنا يوم 8 مارس/آذار 2024".

ووفق دائرة الاتصال، سيناقش اللقاء المقرر بين الرئيس التركي ونظيره الأوكراني مسار الحرب المستمرة بين أوكرانيا وروسيا.

كما سيبحث الجانبان آخر تطورات الاتصالات المتعلقة باستمرار اتفاق ممر الحبوب، إضافة إلى البحث عن تحقيق السلام الدائم في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي يوليو/تموز 2022 وقّعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقاً لاستئناف صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية.

ومددت الاتفاقية 3 مرات، إذ سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية، لكن موسكو أعلنت في يوليو/تموز الماضي انسحابها من الاتفاقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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