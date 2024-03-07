قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الخميس، إن الأطفال في غزة هم الأكثر تضرراً من الحرب، مشددة على ضرورة حمايتهم.

ولفتت المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسل إلى أن الوضع في قطاع غزة "مخيف" وأن الحرب دائماً ما تكون لها عواقب سيئة للغاية على الأطفال.

وأكدت راسل، في تصريحات صحفية، أنه من غير الممكن قبول موت الأطفال جوعاً بعد أن نزحوا وفقدوا والديهم.

وأوضحت أن المسألتين الرئيسيتين اللتين تجعلان توزيع المساعدات الإنسانية أمراً صعباً "هما نقص الأمن وقلة إمكانية الوصول إلى المحتاجين".

وأشارت المسؤولة الأممية إلى سوء الأوضاع شمالي غزة التي تضررت فيها طرق النقل، مؤكدة ضرورة الوصول إلى المنطقة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".