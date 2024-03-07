سياسة
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"فوضى السفر".. إضرابات متزامنة بألمانيا تؤدي لتعطل خدمات الطيران والقطارات
تعطلت خدمات الطيران والسكك الحديدية في ألمانيا، الخميس، على خلفية الإضرابات المتزامنة التي نظمها سائقو القطارات وعمال المطارات وموظفو الخدمات الأرضية بشركة لوفتهانزا للطيران.
"فوضى السفر".. إضرابات متزامنة بألمانيا تؤدي لتعطل خدمات الطيران والقطارات
إضرابات متزامنة بألمانيا تؤدي لتعطل خدمات الطيران والقطارات / صورة: Reuters
7 مارس 2024

تعطلت خدمات الطيران والسكك الحديدية في ألمانيا، الخميس، على خلفية الإضرابات المتزامنة التي نظمها سائقو القطارات وعمال المطارات وموظفو الخدمات الأرضية بشركة لوفتهانزا للطيران.

وجرى إغلاق مطار فرانكفورت الدولي، المركز الأكثر ازدحاما في البلاد، بشكل كامل أمام الركاب المغادرين حيث نظم موظفو الأمن إضرابا بسبب نزاع مستمر حول الأجور وظروف العمل.

كما ألغت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" مئات الرحلات الجوية، الخميس، بسبب إضراب موظفيها الأرضيين في المطارات الرئيسية في البلاد، بما في ذلك مطارات برلين وهامبورغ وميونيخ.

وقالت لوفتهانزا، في بيان، إنها اضطرت إلى إلغاء نحو 80% من الرحلات الجوية المقررة الخميس والجمعة، بسبب الإضراب الذي استمر يومين، ونصحت الركاب بالتحقق من حالة رحلاتهم عبر الإنترنت قبل السفر إلى المطار.

وبالنسبة للعديد من الركاب، لم يكن من الممكن اتخاذ ترتيبات سفر بديلة، الخميس، حيث تعطلت خدمات السكك الحديدية أيضا بشدة، بسبب إضراب سائقي القطارات الذي استمر 35 ساعة.

وبدأ إضراب سائقي قطارات الركاب في الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي (01:00 ت.غ)، ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة الواحدة ظهر الجمعة (12:00 ت.غ)، وفقا لنقابة سائقي القطارات.

وقالت شركة السكك الحديدية الوطنية دويتشه بان، وهي أكبر شركة سكك حديدية من حيث النقل والبنية التحتية في ألمانيا، في بيان، إنها "بدأت خطة طوارئ".

واستطردت بالقول إنه "كان لا بد من إلغاء ما يقرب من 80% من خدمات قطارات المسافات الطويلة".

وتتفاوض نقابة سائقي القطارات​​​​​​​ وشركة "دويتشه بان" منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق جديد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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