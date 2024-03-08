تحثّ الحكومة المغربية الخطى لإعادة بناء وإعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي ضرب عدداً من مناطق المملكة قبل ستة أشهر، مخلّفاً آلاف الوفيات والجرحى ودماراً ماديّاً كبيراً.

واستحدثت الرباط وكالة متخصصة لإعادة الإعمار، وأطلقت في 15 فبراير/شباط الماضي "البرنامج الاستعجالي لمكافحة آثار البرد بالمناطق المتضررة من الزلزال" و"برنامج تأهيل الغابات وتهيئة الأحواض المائية"، بميزانية 2.84 مليار درهم (284 مليون دولار).

وبينما تحدث مسؤول محلي في إحدى المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال، عن "تقدُّم ملموس لتنفيذ برنامج الإعمار"، مع إقراره بـ"تعثُّر في مناطق لم تعُد صالحة للبناء"، قال ناشط حقوقي إن أغلب المتضررين لا يزالون يعيشون في خيام ولم يستفيدوا من الدعم المالي المخصص، معتبراً أنه "في برنامج إعادة الإعمار غموض".

وكالة الأطلس

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي صدّقَت الحكومة المغربية على إحداث "وكالة تنمية الأطلس الكبير" لتتولى جهود إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من الزلزال.

وقالت الحكومة في بيان آنذاك، إن الوكالة "ستُعنى بإعداد برنامج إعادة البناء والتأهيل على مدى خمس سنوات (2024-2028)، بستة أقاليم متأثرة بالزلزال، هي: مراكش والحوز وشيشاوة وأزيلال وورزازات (شمال)، وتارودانت (وسط)".

تقدُّم ملموس

وقال عبد الرحيم آيت داود، رئيس بلدية تلاث نيعقوب، إحدى المناطق الأكثر تضررا من الزلزال، إن "الاجتماعات الرسمية مستمرة لتسليم رخص البناء، والتقدم لتنفيذ برنامج الإعمار ملموس".

وأضاف أن "الشطر الأول من منحة البناء تسلمه المتضررون الذين حصلوا على رخص البناء، وتبلغ قيمته 20 ألف درهم (2000 دولار)".

وزاد بأن "عملية البناء يشرف عليها مهندسون وخبراء (...) لضمان بناء المنازل المنهارة وفق شروط محددة لمقاومة الزلازل".

وأوضح أن "ثلاث مراحل أخرى ستُصرف في كل واحدة منها منح مالية لاستكمال البناء، تصل قيمة كل منها إلى 40 ألف درهم (4000 دولار)".

وأقر آيت داود بـ"تعثُّر برنامج الإعمار في بعض المناطق التي لم تعد صالحة للبناء، وتعمل المصالح المختصة على إيجاد مناطق بديلة لبناء منازل جديدة".

ظروف صعبة

أما منتصر إتري، وهو ناشط حقوقي ينحدر من قرية أسنى القريبة من مركز الزلزال، فقال إنه "بعد مرور 6 أشهر على فاجعة زلزال الحوز، نسجّل استمرار تفاقم أوضاع المتضررين".

وأضاف: "حتى الآن، أغلب السكان المتضررين لا يزالون يعيشون في الخيام في ظروف شديدة الصعوبة، حتى الآن يوجد غموض في برنامج إعادة الإعمار، إذ لم يؤوَ المتضررون من الزلزال بعد".

وتابع: "أغلب المتضررين لم يستفيدوا من إعانة إعادة الإعمار، والمستفيدون قليلون جدّاً واستفادوا من الدفعة الأولى فقط".

وزاد بأن "عدداً كبيراً من المتضررين أُقصِيَ من الإعانات المالية التي رصدتها الدولة، بمبرر عدم إقامتهم بصفة دائمة في المناطق المتضررة".

وأشار إلى "مشكل في التدبير والتسيير (التنفيذ)، وعدم الاستجابة (من طرف السلطات) للتعليمات الملكية بشكل واضح وصريح".

خطوات للتعافي

وللتعافي من الزلزال في الأقاليم الستة المتضررة، خصصت الحكومة المغربية 120 مليار درهم (12 مليار دولار) خلال 5 سنوات مقبلة.

وأعلنت الحكومة صرف 2500 درهم (250 دولاراً) شهريّاً لكل أسرة متضررة من الزلزال، بداية من سبتمبر الماضي لمدة سنة.

ويشمل الدعم أيضاً مساعدة مالية 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت تماماً، و80 ألف درهم (8 آلاف دولار) لتغطية أعمال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئياً.

إجمالاً، تبلغ الميزانية المخصصة للدعم المالي للأسر المنكوبة نحو 8 مليارات درهم (800 مليون دولار)، وتشمل إعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة.

وبلغ عدد المتضررين من الزلزال 2.8 مليون نسمة، ما يمثّل ثلثَي السكان في هذه المناطق، وفقاً لإحصاء رسمي.

وفي 8 سبتمبر/أيلول الماضي ضرب زلزال بقوة 7 درجات مدناً بينها العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال) وأغادير وتارودانت (وسط)، مخلّفاً 2960 وفاة و6125 إصابة، بالإضافة إلى دمار مادي كبير، وفقاً لوزارة الداخلية‪.