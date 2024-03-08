أدانت 5 دول خليجية الخميس، تصديق حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، محذّرة من أن القرار يحول دون تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

وقالت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، إنها "تُدين بشدةٍ قرار الاحتلال الإسرائيلي التصديق على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ومحاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس".

وأكّدَت أن قرار الاحتلال الإسرائيلي "يتعارض مع القرارات الدولية كافَّةً، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة".

كما أدانت الإمارات "بشدةٍ القرارَ الاستيطاني الجديد للحكومة الإسرائيلية"، وأعربت في بيان لوزارة خارجيتها عن "رفضها جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكّدَت "رفضها القاطع لجميع الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية"، محذرة من أنها "تهدّد بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعوق جهود تحقيق السلام والاستقرار".

على النحو ذاته، جددت الكويت في بيان لوزارة خارجيتها، "مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالوقوف بقوَّة في وجه تلك الانتهاكات".

ودعت "دول العالم أجمع إلى عدم الاعتراف بقرار الاحتلال غير القانوني"، محذّرةً من أنه "يقضي على أي فرصة للسلام في الشرق الأوسط، ويُبقي المنطقة في حالة اضطراب وتوتُّر".

بدورها أدانت قطر القرار الإسرائيلي، وشدّدَت في بيان لوزارة خارجيتها على أن هذه الخطوة تُعَدّ "انتهاكا صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، واعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".

ودعت المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته، وبينها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي وقف سياساته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما أدانت مملكة البحرين القرار الإسرائيلي، في بيان لوزارة الخارجية، واعتبرته "انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لفرص تحقيق السلام بالمنطقة".

وجددت المملكة "موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحلّ الدولتين والشرعية الدولية".

في السياق نفسه أدانت منظمة التعاون الإسلامي القرار، وأكدت أنه "غير شرعي وغير قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

ودعت المنظمة في بيان، "المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته في وضع حدّ لكل الجرائم والانتهاكات التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذّرة من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين.

جاء الكشف عن الوحدات الاستيطانية الجديدة في وقت يشنّ فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتُصِرّ إسرائيل على مواصلة الحرب، رغم مثولها للمرة الأولى منذ قيامها في 1948 أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة" في حق الفلسطينيين.