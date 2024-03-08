قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المجتمع الدولي عليه التركيز على تقديم مساعدات واسعة النطاق إلى قطاع غزة الفلسطيني عن طريق البر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس، وعلق فيه على خطة الولايات المتحدة لإنشاء ميناء على ساحل غزة من أجل إيصال المساعدات العاجلة عن طريق البحر.

وأشار دوجاريك إلى أن جميع أنواع المساعدات المقدمة لغزة، بما في ذلك المرسلة عبر البحر أو الجو ، مرحَّب بها.

وأضاف أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر أقل تكلفة وأكثر فاعلية من ناحية الكمية.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّه أمر جيش بلاده بإنشاء ميناء مؤقت في غزة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية بحراً إلى القطاع الفلسطيني المحاصَر.

وقال في خطاب لحالة الاتحاد: "أمرتُ الليلة الجيش الأمريكي بقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف مؤقت في البحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة يمكنه استقبال سفن كبيرة محمَّلة بالغذاء والماء والدواء والملاجئ المؤقتة".

وأكّد بايدن أنّه "لن تكون على الأرض قوات أمريكية".

في السياق نفسه، قالت منسّقة الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية في غزة سيغريد كاغ، الخميس، إنّ إرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني عن طريق إلقائها من الجو أو إيصالها عبر البحر لا يمكن أن يشكل "بديلاً" من إيصالها برّاً.

وقالت كاغ للصحفيين في ختام جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك: "تحدثت عن أهمية تنويع طرق الإمداد البرية. هذا الحل يبقى الأمثل، لأنّه أسهل، وأسرع، وأرخص، خصوصاً أنّنا نعلم أنّنا بحاجة إلى مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية لسكّان غزة لفترة طويلة من الزمن".

وتعليقاً على المساعدات الإنسانية التي أُلقيت مؤخراً من الجوّ فوق القطاع الفلسطيني، قالت كاغ: "أعتقد أنّ هذه العمليات هي رمز لدعم المدنيين في غزة. إنها شهادة على إنسانيتنا المشتركة، ولكنّها مجرد قطرة في محيط، وليست كافية على الإطلاق".

وشدّدت الوزيرة الهولندية السابقة التي عيّنها مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بمنصب "كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة" على أنّ "الجو والبحر لا يمكن أن يشكّلا بديلاً ممَّا نحتاج إلى إيصاله عبر البرّ".

لكنّ كاغ لفتت إلى أنّ "أيّ (مساعدات) إضافية، في هذا المنعطف الحرج، ستكون مهمة للغاية".

​​​​​​​ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة".