سياسة
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قُبيل خطاب الاتحاد.. متظاهرون يطالبون بايدن بالضغط لوقف إطلاق النار بغزة
شهدت أنحاء عدة بالولايات المتحدة قُبيل خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن، احتجاجات طالبت الرئيس الأمريكي بالضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في الحرب التي تشنّها إسرائيل منذ أشهر على قطاع غزة.
قُبيل خطاب الاتحاد.. متظاهرون يطالبون بايدن بالضغط لوقف إطلاق النار بغزة
متظاهرون يطالبون بايدن بالضغط لوقف إطلاق النار بغزة / صورة: AFP
8 مارس 2024

خرجت احتجاجات متفرقة في أنحاء الولايات المتحدة قُبيل خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، طالبه خلالها نشطاء بالضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل منذ أشهر إسرائيل على قطاع غزة.

وعاق المتظاهرون حركة المرور في بوسطن ولوس أنجلوس، ووفقاً لإحدى الجماعات وتقرير إعلامي محلي، فقد أُلقِيَ القبض على أكثر من 50 شخصاً في بوسطن.

وقبل خطاب بايدن تَجمَّع عشرات قرب البيت الأبيض، مما دفع الشرطة إلى إغلاق طريق قريب.

وقال أحمد أبو زنيد المدير التنفيذي للحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين: "نحن هنا اليوم لأن الكيل قد طفح"، وفقاً لرويترز.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية إن الخطاب هو "أفضل الفرص وربما الأخيرة" لبايدن لإعلان خطوات لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة واستعادة دعم العرب والفلسطينيين والأمريكيين المناهضين للحرب الذين يشعرون بخيبة أمل إزاء سياسته.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية في وقت سابق، إن بايدن سيناقش الخطط الأمريكية لبناء ميناء في غزة لشحن المساعدات الإنسانية.

وقبل ساعات من إلقاء الخطاب، طُوّق مبنى الكابيتول الأمريكي بسياج عالٍ من الأسلاك كما هو معتاد قبل الخطاب الرئاسي السنوي أمام الكونغرس بمجلسيه.

​​​​​​​ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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