سياسة
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تحرش وتعذيب وابتزاز.. سيدة من غزة تروي تفاصيل اعتقالها لدى الاحتلال
كشفت الفلسطينية فاطمة طمبورة من شمال مدينة غزة عن تعرُّضها في أثناء فترة اعتقالها لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي لتعذيب متواصل، إذ كان الجنود يجبرون المعتقلات على خلع ملابسهن أمام الجميع ويفحصونهن بطريقة لا أخلاقية ويركزون على المناطق الخاصة.
تحرش وتعذيب وابتزاز.. سيدة من غزة تروي تفاصيل اعتقالها لدى الاحتلال
جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة / صورة: Reuters
8 مارس 2024

كشفت الفلسطينية فاطمة طمبورة، من شمال مدينة غزة، التي أُفرِجَ عنها قبل أيام، عن ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضدها في أثناء اعتقالها بلا تهمة، التي وصفتها بأنها "لا أخلاقية وتنتهك كرامة الإنسان، خصوصاً المرأة".

وروت السيدة الغزاوية تفاصيل اعتقالها وتَعرُّضها للتفتيش العاري والتحرش الجسدي عدة مرات خلال فترة اعتقالها لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أجبروا المعتقلات على خلع ملابسهن أمام الجميع وفحصوهن بطريقة لا أخلاقية وركّزوا على المناطق الخاصة.

وقالت: "كان الجنود يتعمدون ترك المعتقلات مقيَّدات الأيدي والأقدام لفترات طويلة، ويضربونهن ويعذّبونهن، وينزعون حجابهن وملابسهن".

وتابعت: "أجبرني السجانون على خلع ملابسي الداخلية بالكامل أمام الجنود، رغم أنني أمرّ بفترة الدورة الشهرية، ونزعوا حجابي بالقوة، وفحصوني بجهاز إلكتروني بطريقة مسيئة ووضعوه في مناطق حساسة في جسدي".

وتضيف المعتقلة المحررة: "كنا نشعر بالبرد وكانوا يرفضون إعطاءنا الأغطية ويجبروننا على ارتداء ملابس خفيفة جدّاً بلا ملابس داخلية تحتها، وكانوا يرفضون ارتداءَنا الحجاب".

واعتُقلت طمبورة من شمال مدينة غزة، بعد توغُّل جيش الاحتلال الإسرائيلي برّاً واجتياحه مدرسة عمرو بن العاص في حي الشيخ رضوان.

وبعد مرور 47 يوماً على اعتقال طمبورة في سجن الدامون أُبلِغَت قرار الإفراج عنها، وطُلب إليها تجهيز نفسها للعودة إلى غزة، وفتّش الجنود المعتقلات المقرر الإفراج عنهن وفحصوهن ووضعوهن في حافلات، لكن نُقلن إلى سجن عسكري آخر.

وتوضّح أنهن تَعرَّضن للضرب والتعذيب في الحافلة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيليين حتى وصلوا إلى معبر كرم أبو سالم (جنوب غزة) الساعة 9:30 صباحاً، وحينها فكّ الجنود قيودهن والعصب عن أعينهن وأخلوا سبيلهن.

وانتشر سابقاً عديد من مقاطع الفيديو لتجريد جنود الاحتلال الإسرائيليين معتقَلين فلسطينيين في غزة ونقلهم إلى جهات غير معروفة في شاحنات كبيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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