أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل محافظة حزب الوحدة الوطنية برئاسة بيني غانتس على تفوقه، على الليكود الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، في حصد مقاعد أكبر في الكنيست، في حالة إجراء الانتخابات اليوم.

وطبقاً لنتائج استطلاع نشرته صحيفة معاريف العبرية الجمعة، فإنه "لو جرت انتخابات اليوم، فإن حزب الوحدة الوطنية سيحصل على 40 مقعداً في الكنيست من إجمالي 120"، بدلاً من مقاعده الـ12 الحالية.

في المقابل أشار الاستطلاع إلى حصول حزب الليكود على 18 مقعداً فقط، مقارنة بمقاعده الـ32 الحالية في الكنيست.

وأوضحت الصحيفة أن الاستطلاع أظهر أيضاً تراجعاً حادّاً لحزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، إذ لن يحصل في حالة إجراء الانتخابات اليوم إلا على 10 مقاعد مقارنة بمقاعده الـ24 الحالية.

على صعيد آخر، كشفت الصحيفة العبرية أن حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وفق الاستطلاع الجديد، سيحصل على "4 مقاعد" في حالة إجراء الانتخابات اليوم، بعدما توقعت الاستطلاعات في الأسبوعين الماضيين عدم تخطيه نسبة الحسم.

وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، توقع استطلاع مماثل نشرته معاريف أن حزب "الصهيونية الدينية" لن يكون له تمثيل بالكنيست مقارنة مع 8 مقاعد لديه حالياً.

وأشارت الصحيفة وفقاً لنتائج الاستطلاع، إلى أنه "لو جرت انتخابات اليوم فسيحصل المعسكر المؤيد لنتنياهو على 47 مقعداً، فيما سيحصل المعسكر الرافض لرئاسة نتنياهو للحكومة على 68 مقعداً، فيما سيحصل تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والقائمة العربية للتغيير الرافض لكلا المعسكرين على 5 مقاعد".

وبخصوص الشخص المناسب لتولي رئاسة الحكومة، أظهرت النتائج أن 34% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء الحالي نتنياهو مناسب لرئاسة الحكومة، فيما يرى 48% منهم أن غانتس هو الأنسب للمنصب، فيما لم يحدد 18% إجابة معينة.

ولتشكيل حكومة في إسرائيل يتعين الحصول على ثقة 61 نائباً على الأقل بالكنيست، ما يشير إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم، فلن يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة.

وذكرت معاريف أن الاستطلاع أجراه معهد "لازار" للدراسات (خاص) وشمل عيِّنة عشوائية من 510 مشاركين، وبلغ هامش الخطأ 4.3%.

ولا تلوح بالأفق إمكانية إجراء انتخابات في إسرائيل، نتيجة معارضة نتنياهو إجراء انتخابات في ظل الحرب القائمة على غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، ما أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".