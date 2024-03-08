سياسة
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"جريمة حرب".. المفوض الأممي لحقوق الإنسان يُدين التوسع الاستيطاني بالضفة
أدان المفوض الأممي لحقوق الإنسان التوسع "غير المسبوق" للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة الأخيرة، معتبراً إياه "جريمة حرب" تهدف إلى تهجير السكان وتهدّد بالقضاء على أي احتمال عملي لقيام دولة فلسطينية.
"جريمة حرب".. المفوض الأممي لحقوق الإنسان يُدين التوسع الاستيطاني بالضفة
المفوض الأممي لحقوق الإنسان يُدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة ويصفه بـ"جريمة حرب" / صورة: Reuters
8 مارس 2024

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة توسعت على نحو غير مسبوق وتهدد بالقضاء على أي احتمال عملي لقيام دولة فلسطينية.

وأضاف أن توسع المستوطنات الإسرائيلية يُعَدّ تهجيراً، واصفاً إياة بـ"جريمة حرب".

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي إن المستوطنات "تتعارض" مع القانون الدولي، بعدما أعلنت إسرائيل عن خطط استيطان جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر فولكر في بيان مرافق لتقرير من 16 صفحة: "بلغ عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان مستويات جديدة صادمة، ويهدّد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء".

ووثّق التقرير الذي استند إلى مراقبة الأمم المتحدة بنفسها بالإضافة إلى مصادر أخرى، إنشاء 24300 وحدة استيطانية إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال عام واحد حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، قائلاً إنها الزيادة المسجَّلة العليا على الإطلاق منذ بدء المراقبة عام 2017.

ولفت أيضاً إلى زيادة كبيرة في كثافة وشدة وتكرار عنف المستوطنين الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وتقول إسرائيل إن لها حقّاً توراتياً في الأرض التي يتوسع فيها الاستيطان، ويقول الجيش إنه يشن عمليات لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية ويستهدف من يشتبه بأنهم مسلحون.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذّرة من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين.

جاء الكشف عن الوحدات الاستيطانية الجديدة في وقت يشنّ فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتُصِرّ إسرائيل على مواصلة الحرب، رغم مثولها للمرة الأولى منذ قيامها في 1948 أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة" في حق الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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