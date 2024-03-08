سياسة
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أمينة أردوغان تحتفي بالمرأة في يومها العالمي
أشادت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدور المرأة في الحياة والمجتمع، بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/آذار، مؤكدة مواصلة العمل على تمكين المرأة في جميع المجالات.
أمينة أردوغان تحتفي بالمرأة في يومها العالمي
أمينة أردوغان تحتفي بالمرأة في يومها العالمي / صورة: TCCB / صورة: tccb
8 مارس 2024

احتفت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بالمرأة في يومها العالمي، الذي يحلّ في 8 مارس/آذار من كل عام.

وهنَّأت أمينة أردوغان المرأة بهذه المناسبة، في تدوينة نشرتها على حسابها في منصة إكس، قالت فيها إن "النساء اللاتي يزرعن البذور في التربة، وينشرن الأمل في المجتمع، ويتركن بصماتهن على كل مجال، هن أساس السلام الدائم والمستدام وعالم أكثر عدلاً".

وأضافت: "نحن نتطلع إلى المستقبل بثقة مع كل عمل تبنيه المرأة بإصرارها ومع كل عقبة تتغلب عليها بإرادتها القوية".

وهنأت أردوغان المرأة في يومها العالمي قائلةً: "أهنئ من كل قلبي جميع نسائنا المخضرمات اللاتي يقدن التغيير والتحول".

وأدرجت أردوغان في منشورها صوراً لـ"قمة عمل المرأة في الزراعة" التي نظمتها مؤسسة دعم التنمية الزراعية والريفية (TKDK)، التابعة لوزارة الزراعة والغابات.

وأضافت: "كلّما تأذّت النساء، تأذّت الإنسانية، سنتحد في كفاحنا ضد أشكال العنف كافة، وسنواصل العمل على تمكين المرأة في جميع المجالات".

ويُحيِي العالم في الثامن من مارس/آذار من كل عام يوم المرأة العالمي، وفيه يُتحفَى بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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