لم يتمكن مئات الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة قبل حلول شهر رمضان، بسبب القيود التي فرضتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ومنعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية الشبان من المرور عبر الحواجز، في مداخل البلدة القديمة بالمدينة والبوابات الخارجية للمسجد الأقصى.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة في أزقة البلدة القديمة وفي محيطها، كما انتشر عدد من أفراد الشرطة في ساحات المسجد الأقصى.

واضطر مئات الشبان لأداء الصلاة في الشوارع القريبة من البلدة القديمة بعد منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أقامت حواجز على بوابات البلدة القديمة، وعند الأبواب الخارجية للمسجد الأقصى.

ووفق مصادر محلية، بلغت أعداد المصلين الذين تمكنوا من أداء صلاة الجمعة اليوم بالأقصى، نحو 20 ألفاً.

بدوره، دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم، في خطبة الجمعة المصلين إلى "شد الرحال إلى المسجد الأقصى خلال رمضان وغيره من أشهر السنة".

وتفرض شرطة الاحتلال الإسرائيلية قيوداً على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى منذ بداية الحرب ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكنها تعززها خلال أيام الجمعة.

وأسفرت الحرب المدمرة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، عن عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية.