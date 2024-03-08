سياسة
2 دقيقة قراءة
الجمعة الأخيرة قبل رمضان.. إسرائيل تمنع مئات الفلسطينيين من الصلاة بالأقصى
طوّقت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى، ومنعت مئات الفلسطينيين من الوصول إليه لأداء صلاة الجمعة الأخيرة قبل حلول شهر رمضان.
الجمعة الأخيرة قبل رمضان.. إسرائيل تمنع مئات الفلسطينيين من الصلاة بالأقصى
عناصر الشرطة الإسرائيلية يمنعون شباناً فلسطينيين من الوصول إلى الأقصى / صورة: AA
8 مارس 2024

لم يتمكن مئات الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة قبل حلول شهر رمضان، بسبب القيود التي فرضتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ومنعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية الشبان من المرور عبر الحواجز، في مداخل البلدة القديمة بالمدينة والبوابات الخارجية للمسجد الأقصى.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة في أزقة البلدة القديمة وفي محيطها، كما انتشر عدد من أفراد الشرطة في ساحات المسجد الأقصى.

واضطر مئات الشبان لأداء الصلاة في الشوارع القريبة من البلدة القديمة بعد منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أقامت حواجز على بوابات البلدة القديمة، وعند الأبواب الخارجية للمسجد الأقصى.

ووفق مصادر محلية، بلغت أعداد المصلين الذين تمكنوا من أداء صلاة الجمعة اليوم بالأقصى، نحو 20 ألفاً.

بدوره، دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم، في خطبة الجمعة المصلين إلى "شد الرحال إلى المسجد الأقصى خلال رمضان وغيره من أشهر السنة".

وتفرض شرطة الاحتلال الإسرائيلية قيوداً على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى منذ بداية الحرب ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكنها تعززها خلال أيام الجمعة.

وأسفرت الحرب المدمرة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، عن عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us