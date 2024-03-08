وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، تحية خاصة إلى المرأة الفلسطينية، إذ ذكّر بالمأساة التي تعانيها النساء والأطفال في غزة التي تعيش على وقع حرب إسرائيلية مدمّرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها في فاعلية حول المرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي، "أحيّي المرأة الفلسطينية من أعماق قلبي، وأبارك لجميع النساء الكادحات والمكافحات بيوم الثامن من مارس/آذار".

وهنأ أردوغان نساء تركيا والعالم بالمناسبة، وتطرق إلى الأوضاع ومعاناة المرأة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمّرة.

وانتقد الرئيس التركي ازدواجية المعايير بالتعامل مع القضية الفلسطينية، مستنكراً بقاء من يقدمون دروساً بالحقوق دون حراك حيال الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل بغزة.

وبعث بتحياته إلى جميع النساء اللاتي يتحلين بالبطولة والشجاعة في مناطق العالم التي ترتبط بالود مع تركيا "ولا سيما المكلومات في فلسطين وخاصة في غزة".

وتساءل أردوغان مستنكراً: "هل رأيتم أولئك الذين يقدمون دروساً في الحقوق والقوانين لبقية البشرية يتحركون ضد سياسات الإبادة الجماعية الإسرائيلية؟!".

وأضاف: "الذين يمارسون سياسة ازدواجية المعايير لا يتحدثون عن انتهاكات حقوق المرأة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولا يقولون كلمة واحدة ضد إسرائيل التي تنتهك حقوق النساء والأطفال".

وعلى صعيد المرأة التركية، أشار إلى أن نسبة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار بتركيا ارتفع 4-5 أضعاف، وبيّن أن عدد العاملات في تركيا ارتفع من 6 ملايين إلى 10.5 مليون.

وأردف: "رغم كل الدعاية المضادة نحونا فيما يتعلق بالمرأة، إننا لم نتدخل في أسلوب حياة أي شخص في أي مرحلة من حياتنا السياسية".

وأكد أردوغان: "موقفنا في تركيا واضح.. ونواصل جهودنا للدفاع عن حقوق المرأة والطفل"، مضيفاً أن خلال آخر 21 سنة وقفت نساؤنا وقفات بطولية لا يمكن إنكارها"، إذ شدّد على أن "تاريخنا حافل بمآثر المرأة وجهادها وكفاحها".

في سياق متصل، قال الرئيس التركي: "نعمل دائماً من أجل الحفاظ على عائلة متماسكة سليمة بعيدة عن الفساد"، مؤكداً أنه "كلما تفكّكَت العائلة كانت العلاقات بين أفراد المجتمع أسوأ، والعائلة القوية هي ضمان المجتمع والدولة والمستقبل".