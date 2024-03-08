سياسة
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"يزيد من الجرائم الوحشية".. الأمم المتحدة تحذّر من هجوم بري على رفح
قال متحدث المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ،جيرمي لورانس، إن أي هجوم بري على رفح سيؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة ويزيد من خطر وقوع مزيد من الجرائم الوحشية، محذراً إسرائيل من الإقدام على ذلك.
"يزيد من الجرائم الوحشية".. الأمم المتحدة تحذّر من هجوم بري على رفح
الأمم المتحدة تحذر من نتائج هجوم بري إسرائيلي على رفح / صورة: AFP
8 مارس 2024

حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن أي هجوم بري تشنه إسرائيل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة من شأنه أن يتسبب بخسائر فادحة في الأرواح.

جاء ذلك في كلمة ألقاها متحدث المفوضية جيرمي لورانس، الجمعة، في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

وأوضح لورانس أن الصراع في غزة دخل شهره السادس، وأعرب عن قلقه من أن يتفاقم الوضع الكارثي جراء شن إسرائيل هجوماً خلال شهر رمضان على رفح التي يعيش فيها 1.5 مليون فلسطيني نازح في ظروف يرثى لها.

وقال إن "أي هجوم بري على رفح من شأنه أن يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة ويزيد من خطر وقوع مزيد من الجرائم الوحشية"، مؤكداً ضرورة عدم السماح بحدوث ذلك.

وأعرب لورانس عن قلقه من وضع إسرائيل قيوداً أكثر على دخول الفلسطينيين إلى القدس الشرقية المحتلة والمسجد الأقصى خلال رمضان.

وشدّد على وجوب أن تمتثل إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بتوفير الغذاء والإمدادات الطبية الضرورية للسكان المدنيين في غزة.

وتصاعدت أخيراً التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الإسرائيلي على رفح مع الاستعداد لاجتياحها برياً، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجؤوا إليها باعتبارها آخر ملاذ لهم أقصى جنوب القطاع.

وتشير تقديرات دولية إلى وجود نحو 1.4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية توغّله بالقطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول، مئات الآلاف على النزوح من الشمال إلى الجنوب، بزعم أنها "منطقة آمنة".

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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