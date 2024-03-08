ارتفع عدد ضحايا "حزب الله" اللبناني في المواجهات الحدودية المستمرة مع إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، إلى 236 بعد إعلان الحزب مقتل ثلاثة من عناصره، الجمعة.

ونعى "حزب الله" في بيانات منفصلة عناصره "هادي محمود حجازي (حيدر) مواليد عام 2004، وفضل عباس كعور (جواد) مواليد عام 2003، وعلي أمين مرجي (فلاح) مواليد عام 1974 من بلدة بليدا في جنوب لبنان، الذين ارتقوا على طريق القدس".

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن "طائرات مقاتلة أغارت الجمعة على مقر قيادة عسكري تابع لحزب الله في منطقة المنصوري ومقر قيادة آخر تابع للمنظمة في منطقة بنت جبيل".

وأضاف: "وهوجم مساء أمس (الخميس) مبنى عسكري تابع لحزب الله في منطقة طلوسة إلى جانب مبنى عسكري آخر في منطقة مجدل زون".

وتابع: "بعد مهاجمة المبنى رُصدت انفجارات ثانوية تدل على وجود وسائل قتالية خُزنت في المبنى"، وفق تعبيره.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان قصفاً يومياً مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 من الشهر ذاته، ما أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين.

ومنذ التاريخ ذاته، قُتل 236 عنصراً من "حزب الله"، و11 من "حركة أمل"، و12 من "الجهاد الإسلامي"، و12 من "حماس"، بالإضافة إلى 46 مدنياً لبنانياً، وجندي في الجيش اللبناني وعنصر في قوى الأمن الداخلي، فيما قُتل 6 إسرائيليين و11 جندياً جراء المواجهات.

وخلّفت الحرب المدمّرة الإسرائيلية على غزة عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.