استُشهد فلسطيني الجمعة اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق بيان مشترك بين هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وأفاد البيان بأن "قوات الاحتلال أعدمت الجمعة، الأسير السابق محمد عادل الشلبي (39 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية قرب جنين، بعد أن حاصرت منزله وأطلقت النار عليه واعتقلته، ثم أعلن عن استشهاده لاحقاً، ويواصل الاحتلال احتجاز جثمانه".

وأوضح أن "الشلبي، أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، ويلاحقه الاحتلال منذ نحو ثلاثة شهور".

وأضاف البيان أن "عمليات الإعدام الميداني شكّلت وما تزال أبرز الجرائم التي انتهجها الاحتلال على مدار عقود طويلة، وصعد منها خلال العامين الماضيين، ومع تصاعد عمليات المقاومة خلال العام الماضي، لتصل إلى ذروتها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بما فيها عمليات الإعدام بحقّ المواطنين في أثناء حملات الاعتقال في الضفة".

وكان جيش الاحتلال اقتحم، في وقت سابق الجمعة، بلدة السيلة الحارثية وحاصر منزلاً، وطلبت ممن بداخله عبر مكبرات الصوت بالاستسلام.

وأشار شهود عيان إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت موقع المنزل، وأن جيش الاحتلال فرض حصاراً على الحي بشكل كامل.​​​​​​​

وأفاد الشهود بأن قوات جيش الاحتلال اعتقلت مواطناً من المنزل قبل أن تنسحب.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة، وزاد من اقتحامات ومداهمات المدن والبلدات والمخيمات؛ ما أسفر عن استشهاد 424 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و650، بحسب مصادر رسمية.​​​​​​​